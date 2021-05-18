«Русагро» завершил трансформацию HR-процессов в облаке SAP для 20 тысяч сотрудников

Российский вертикальный агрохолдинг «Русагро» завершил масштабную трансформацию HR-процессов на базе облачного решения SAP SuccessFactors. Системой пользуются 20 тыс. сотрудников холдинга, 67% из которых – это производственный персонал. Реализацией проекта занимались команда SAP Services CIS и HR-команда «Русагро».

Существовавшая ранее в «Русагро» система управления персоналом не отвечала потребностям сотрудников и руководителей в части удобства использования, функциональных и технических возможностей. Часть операций выполнялась вручную, что приводило к отсутствию полных кадровых данных для дальнейшего принятия решений.

Основная задача холдинга заключалась в том, чтобы в рамках масштабной трансформации HR-функции создать единую облачную платформу по управлению персоналом со сквозными, понятными и простыми для всех сотрудников процессами. Такая амбициозная цель требовала одновременно не только изменения подходов к процессам, но и создание новой культуры взаимодействия на всех уровнях. В связи с этим «Русагро» было необходимо гибкое решение, которое покрывало бы полный функциональный цикл управления персоналом на единой платформе в соответствии с лучшими мировыми практиками, доступное с мобильных устройств для сотрудников всех категорий территориально распределенной структуры, а также позволяющее развивать интеллектуальные сервисы принятия решений для руководителей и HR-функций на основе HR-аналитики. После анализа существующих на рынке систем, выбор был сделан в пользу решения SAP SuccessFactors, которое отвечало всем необходимым требованиям функциональности, методологии, удобства использования и масштабируемости. В итоге на базе SAP SuccessFactors за 11 месяцев, рекордные для такого организационного масштаба сроки, был реализован полный цикл управления персоналом.

Теперь сотрудники в любое время и с любого устройства имеют доступ к единому структурированному хранилищу кадровых данных в едином интерфейсе, возможность посмотреть и откликнуться на вакансии компании, им доступны модули по адаптации на новой должности, модули оценки, карьерного планирования, дистанционного обучения и развития.Также можно удаленно согласовать свое отсутствие в системе, получение льгот и материальной помощи от компании (в том числе, для родственников).

Руководители, в свою очередь, могут взаимодействовать с внешними и внутренними кандидатами на вакансии, ставить цели и оценивать результативность и потенциал развития сотрудников, планировать, изменять и утверждать вознаграждение по результатам оценки, отслеживать динамику развития сотрудников своей команды, назначать преемников и заниматься их развитием.

На сегодняшний день 5 тыс. сотрудников заходят в систему через мобильное приложение, комплексную оценку в системе прошли более 14 тыс. человек, а дистанционным обучением было охвачено 75% сотрудников.

SAP SuccessFactors в настоящий момент является самым полным и достоверным источником информации о сотрудниках с момента трудоустройства и на протяжении всего жизненного цикла в компании. Это открывает для «Русагро» новые возможности в области создания предиктивных инструментов принятия решения по персоналу, дальнейшего развития интеллектуальных сервисов для сотрудников и менеджеров, цифровизации HR-услуг, в том числе с применение электронной цифровой подписи. Все эти направления включены в стратегию цифровизации HR-функции, реализуемую сейчас в «Русгаро».

«Русагро» – компания-лидер в АПК России по внедрению современных технологий в сельском хозяйстве и в производстве продуктов питания. Масштабное внедрение системы SAP SuccessFactors позволило нам сделать рывок в цифровизации наших HR-процессов, что соответствует общей стратегии компании. Теперь наша команда руководителей может в режиме реального времени управлять подбором и адаптацией своих сотрудников, отслеживать отсутствия внутри команды, управлять своей организационной структурой и многое другое. Сотрудники, в свою очередь, получили возможность воспользоваться всеми HR-сервисами онлайн через одну систему», — сказал Максим Басов, генеральный директор ГК «Русагро».

«HR-трансформация «Русагро» — один из лучших кейсов по цифровизации HR-процессов в вертикально-интегрированном холдинге, объединяющем разные бизнесы в разных регионах России. Четкое понимание цели и задачи на всех уровнях, вовлеченность в процесс и слаженная работа команды профессионалов обеспечили успех этого масштабного проекта. Уверен, что использование современых цифровых инструментов еще больше укрепит лидерство «Русагро» на российском рынке АПК», — отметил Александр Метечко, управляющий директор SAP по работе с партнерами и быстрорастущими компаниями в России и СНГ.