Cvcode включена в программу «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики»

Cvcode, система, разработанная компанией «Социальный код», завоевала признание Агентства стратегических инициатив (АСИ) и включена в программу «Обеспечение кадрами приоритетных отраслей экономики». Об этом CNews сообщили представители «Социального кода».

Система «Сивикод» не только тестирует интеллектуальные способности, но и предлагает индивидуальные упражнения для развития социального интеллекта, внимания, памяти и математических навыков. Она может помочь как в личностном росте, так и при подборе талантливых сотрудников для компаний. В ядре системы используется авторский искусственный интеллект, разработанный командой «Социальный код». Система зарегистрирована в Роспатенте и находится на этапе включения в Реестр отечественного программного обеспечения.

Агентство, наблюдательный совет которого возглавляет президент России Владимир Путин, планирует и дальше содействовать реализации передовых идей и проектов, которые способны произвести революцию в своей сфере, оказать значительное влияние на социально-экономическое развитие регионов и страны в целом, а также способствовать достижению целей национального развития России.

Отбор в программу прошли лишь те проекты, что актуальны и востребованы государством, регионами, бизнесом и жителями страны. АСИ продвигает проекты на российском и международном рынках, находит новых партнёров и инвесторов в отрасли, а также помогает преодолеть административные барьеры, которые мешают полноценному развитию проекта. Лидеры и команды могут рассчитывать на информационную поддержку и участие в акселерационных программах, мероприятиях АСИ и его партнеров.