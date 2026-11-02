В России арестованы хакеры из группировки «Вася Грек», знаменитой на всю Европу и США

Сотрудники МВД России пресекли деятельность хакерской группировки «Вася Грек», члены которой специализировались на целевых фишинговых кибератаках на российские и зарубежные компании. Для проведения атак хакеры использовали разветвленную сеть фишинговых доменов, имитировавших сайты популярных финансовых и бухгалтерских онлайн-сервисов, а также арендные виртуальные серверы за рубежом.

Арест подозреваемых

МВД России ликвидировало хакерскую группу «Вася Грек» (также известна как VasyGrek и Fluffy Wolf), которую искали спецслужбы США и Европы, информирует пресс-центр ведомства.

2 ноября 2026 г. сотрудники Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) и Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД при участии оперативников Главного управления (ГУ) МВД по г. Москве и специалистов АО «Лаборатория Касперского» пресекли деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в хищении средств со счетов организаций, а также в ИТ-разработке, распространении и применении вредоносного программного обеспечения (ПО).

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Злоумышленники, действовавшие под псевдонимом «Вася Грек», специализировались на целевых фишинговых кибератаках против российских и зарубежных компаний. В сентябре 2025 г. на электронную почту одной из организаций поступило сообщение, оформленное как деловая переписка с контрагентом. После открытия вложенного файла «Акт сверки» сотрудник бухгалтерии активировал вредоносную программу. Получив удаленный доступ к компьютеру и ИТ-системе «Банк-Клиент», фигуранты похитили с расчетного счета организации более 660 тыс. руб. и перевели их на подконтрольные счета.

Деятельность группировки «Вася Грек» была известна правоохранительным органам России, США и Европы.

ИТ-инструменты для атак

Для кибератак использовалась разветвленная сеть фишинговых доменов, имитировавших сайты финансовых и бухгалтерских сервисов, а также виртуальные серверы, размещенные за рубежом.

По данным «Лаборатории Касперского», средства скрытого удаленного администрирования приобретались в теневом сегменте интернета. За первые три квартала 2026 г. эксперты зафиксировали свыше 100 попыток атак группы VasyGrek на организации в России, Белоруссии и Казахстане. Ранее основными целями были российские компании, в 2026 г. география расширилась.

Работа по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности продолжается, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Итоги оперативных мероприятий

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлены личности всех участников группы. По местам их фактического проживания и в используемых офисных помещениях проведены обыски. Изъяты компьютерная техника, средства связи и иные предметы, имеющие доказательственное значение. ИТ-инфраструктура группировки ликвидирована.

Следователем Следственного управления при Управлении внутренних дел (СУ УВД) по Центральному административному округу (ЦАО) ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «В» и «Г» части четвертой статьи 158, частью второй статьи 273 и частью первой статьи 173.1 Уголовного кодекса (УК) России.

По информации МВД, 2 ноября 2026 г. предполагаемый организатор находится под домашним арестом, в отношении двоих сообщников избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.