Один из крупнейших энергохолдингов мира закупает российские Astra Linux и «Альт» Linux

ИТ-дочка «Россетей» опубликовала тендеры на закупку лицензий Astra и «Альт» Linux на 139,4 млн руб. Всего закупается 39 различных версий ОС «Альт» и 162 ОС Astra.

Linux для энергогиганта

Как выяснил CNews, «Россети» закупают лицензии отечественных ОС Linux, а именно Astra и «Альт» Linux на общую сумму в 139,4 млн руб.

Процедура закупки была разделена на два отдельных тендера, которые были опубликованы на официальном сайте государственных закупок 4 апреля 2025 г. от имени дочерней компании «Россетей» — АО «Россети Цифра». Для приобретения операционной системы «Альт» Linux был выделен бюджет в размере 49,98 млн руб., а для операционной системы Astra Linux — 89,45 млн руб. Заявки на участие в обоих тендерах принимаются до 11 апреля 2025 г. Результаты электронных аукционов будут объявлены 18 апреля 2025 г.

Группа «Россети» — это, по словам самой компании, один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Grok AI «Россети» закупают лицензии Astra и «Альт» Linux

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети Группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Подробности закупки

В соответствии с закупочной документацией, ПАО «Россети» планирует приобрести лицензии на программное обеспечение «Альт» Linux в количестве 39 наименований. В частности, предполагается закупка как бессрочных лицензий, так и лицензий с годовым сроком действия на продукт «Альт Сервер 10», а также различных версий операционной системы «Альт СП».

В документации на закупку Astra Linux перечислены 162 наименования. Кроме того, осуществляется закупка различных версий данной операционной системы. Например, Astra Linux Special Edition для 64-разрядной платформы на базе архитектуры x86-64 с уровнем защищенности «Максимальный» (обозначение «Смоленск») или Astra Linux Special Edition для 64-разрядной платформы на базе архитектуры x86-64 в варианте лицензирования «Орел». Для каждой лицензии установлен свой срок действия.

Стоит упомянуть, что в сентябре 2023 г. CNews сообщал о похожем тендере «Россетей». Тогда Компания приобрела 6,5 тыс. бессрочных лицензий операционной системы «Альт». На это было выделено 53 млн руб.

Тогда компания объяснила заранее выбранную ОС «Альт» тем, что в компании уже используется эта операционная система.

Недавно «Россети» массово закупали отечественное ПО

В середине февраля 2025 г. CNews сообщал, что «Россети» приобретали 9616 единиц программного обеспечения на общую сумму 516,5 миллиона рублей.

В перечень закупленного программного обеспечения вошли продукты таких компаний, как «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, «Код Безопасности», «Элтекс», UserGate, «Инфотекс» и других ведущих разработчиков.

Основанием для проведения закупки послужили требования по обеспечению защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) энергетической компании, регламентированные Приказом ФСТЭК России №235 от 2017 года.