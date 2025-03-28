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Российский энергетический гигант выкладывает треть миллиарда за отечественные серверы

«Россети» выделили 340 млн руб. на закупку 32 серверов производства российской компании «Аквариус».

Серверы для «Россетей»

Как выяснил CNews, крупнейший отечественный энергохолдинг «Россети» закупает серверы виртуализации от российского производителя «Аквариус».

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 19 марта 2025 г. Прием заявок на участие в конкурсе закончился 26 марта. Выборы победителя намечены на 2 апреля 2025 г. Начальная сумма закупки составляет 340 млн руб., однако она может измениться в ходе проведения этапа торгов.

Как пояснили CNews представители «Россетей», закупка проводится для исполнения обязательств «Россети Цифра» по ранее заключенному верхнеуровневому договору, в соответствии с которым требуется поставка сервера «Аквариус Т50». Согласно техническому заданию всего закупается 32 сервера.

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«Россети»
«Россети» закупают серверы производства компании «Аквариус»

Группа «Россети» по совместительств является одним из крупнейших электросетевых холдингов в мире, это указано на сайте компании. Холдинг обеспечивает электроснабжением потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети «Россетей» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

Подробности тендера

В техническом задании указаны конкретные характеристики закупаемых серверов. А именно, «Россетям» необходимы «Аквариус Т50» с двумя 28 ядерными процессорами Intel Xeon Gold G6348, 32 модулями оперативной памяти, по 64 ГБ каждый и двумя SSD с объемом по 480 ГБ.

Помимо этого в документации указано, что поставляемые серверы должны быть новыми и иметь гарантию не менее 60 месяцев. Все серверы поставляются для филиалов «Россетей» в Перми, Екатеринбурге и Челябинске.

Стоит упомянуть, что это не первая закупка серверов производства компании «Аквариус». В ноябре 2024 г. для «Россетей» закупали 10 серверов этого производителя.

Также в списках на закупку были серверы производства другого российского разработчика, а именно Yadro.

В техническом задании к тендеру не была четко сформулирована цель закупки, однако известно, что компания планировала приобрести девять серверов от отечественного производителя «Аквариус», а именно модель AQserv T50 D224AC и Yadro Vegman S320.

Другие закупки «Россетей»

В середине февраля издание CNews сообщало о проведении тендера, организованного компанией «Россети». В рамках этого тендера было закуплено 9616 единиц программного обеспечения на сумму 516,5 млн руб.

В список закупленного программного обеспечения вошли продукты производства «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «Кода Безопасности», «Элтекса», UserGate, «Инфотекса» и других разработчиков.

Необходимость закупки была обусловлена требованиями по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) энергетической компании в соответствии с Приказом ФСТЭК №235 от 2017 г.

В августе 2024 г. московское подразделение «Россетей» закупало ПАКи из 14 серверов для модернизации ЦОДа компании. Также закупались системы хранения данных (СХД) и модули расширение для уже установленных в ЦОДе СХД китайского производства.

Главной целью модернизации являлось создание гарантированной высокопроизводительной, отказоустойчивой и защищенной инфраструктуры для обработки данных. На работы было выделено 300 млн руб.

Антон Мушинский

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