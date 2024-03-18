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«Россети» реализовали пилотный проект по внедрению собственного ПО для автоматизации процессов управления персоналом

Началась промышленная эксплуатация комплекса «Цифровая энергетика: Управление персоналом», разработанного в рамках импортозамещения компанией «Россети Цифра» и сертифицированного «». Пилотный проект выполнили «Россети Тюмень». В дальнейшем новое программное обеспечение будет применяться в масштабе всей группы «Россети».

Проектная команда в сжатые сроки – всего за 10 месяцев – заменила утративший актуальность зарубежный продукт SAP ERP на отечественное ПО. В системе уже реализован функционал кадрового учета, учета рабочего времени и расчета заработной платы требуемой сложности для 7,5 тыс. работников «Россети Тюмень», в привязке специфики компании и применяемых методик начислений и удержаний. Обеспечены высокие уровни кибербезопасности и защиты персональных данных.

Также автоматизированы исчисления регламентированных законодательством налогов и взносов из фонда оплаты труда. Работа всех подразделений выстроена по единой методике. Проведение нагрузочного тестирования помогло обеспечить приемлемую скорость функционирования системы.

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Самый трудоемкий этап – реализация базового функционала – завершен. До конца 2024 г. энергетики автоматизируют процессы подбора, обучения и оценки персонала, внедрят инструменты кадровой аналитики и модуль «Личный кабинет». Пользователи смогут самостоятельно просматривать расчетные листы, запрашивать необходимые отчетные документы, узнавать количество дней отпуска и другие сведения в удобном дистанционном формате.

Полученные результаты создают фундамент для формирования единого решения по управлению персоналом на полностью импортозамещенной платформе с учетом актуальных требований по информационной безопасности для всей группы «Россети». Переход на регулярно обновляемый и учитывающий изменения российского законодательства программный комплекс позволит существенно сократить издержки на настройку и персонификацию ПО, а также минимизировать последствия санкционного давления.

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