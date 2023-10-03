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Цифровизация Бизнес-приложения
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«Россети» представили программный комплекс для автоматизации бизнес-процессов управления персоналом в сетевом комплексе

Продукт «Цифровая энергетика: Управление персоналом» разработала дочерняя компания «Россети Цифра» в рамках программы импортозамещения. Он сертифицирован «1С» и позволяет унифицировать процессы и правила ведения кадрового учета в масштабе всей группы «Россети». Это ускорит формирование сводной отчетности, на основе которой можно принимать мотивированные управленческие решения. Также новый продукт предоставляет пользователям необходимые инструментарии, например, для категорирования персонала и подразделений с учетом специфики отрасли.

В периметр группы «Россети» входят 43 дочерних общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Достоверность данных в сводной отчетности существенно зависит от степени однообразности их ведения в исходных системах, а также от вложенного в них смыслового значения. Поэтому ключевым принципом, реализованным при разработке продукта, является унификация процессов и правил ведения учета.

Решение, помимо стандартного функционала «1С: Зарплата и управление персоналом», позволяет вести учет пенсионеров, страхования от несчастных случаев и болезней, медосмотров для совмещающих несколько должностей сотрудников, графиков дежурств и переработок, расширенный кадровый резерв (управленческий, молодежный и др.), а также прочие специфические виды отраслевого учета. Также имеется план расширения функционала в следующих версиях продукта.

«Создание типовых решений – важный шаг на пути унификации бизнес-процессов управления персоналом, необходимой для повышения производительности функции. Кроме того, единые стандарты учета являются необходимым условием автоматизации отчетности и настройки аналитики для принятия эффективных управленческих решений», – отметила директор по управлению персоналом компании «Россети» Дарья Борисова.

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