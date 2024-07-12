Российский энергетический гигант закупает российские Linux и PostgreSQL

«Россети Цифра» выделили 235,6 млн руб на закупку оборудования и ПО для обеспечения информационной безопасности организации

Отечественное ПО для «Россетей»

Как выяснил CNews, ключевой ИТ-интегратор группы компаний ПАО «Россети» — «Россети Цифра», (по совместительству является их «дочкой») покупает лицензии отечественного программного обеспечения, сервера и СХД. На закупку выделено 235,6 млн руб.

В их числе защитное ПО: Kaspersky Security (900 лицензий), Kaspersky Certified Media Pack, программный комплекс «Гарда Предприятие», СКЗИ «Континент-АП» (одна тысяча лицензий). Также закупаются лицензии ОС Astra Linux и СУБД Postgres Pro. Для работы этого ПО «Россети» отдельно закупает сервера.

Целью закупки является создание комплексной системы информационной безопасности в московском и самарском подразделениях «Россети Цифра».

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 26 июня 2024 г. Заявки на конкурс принимаются до 12 июня, а поставщик будет выбран 17 июня.

Подробности тендера

В техническом задании к тендеру компания выделила н основных типов поставляемого ПО: для фильтрации контента, защиты от утечки данных, антивирусной защиты, защиты каналов связи, управления доступом, оперативного мониторинга событий информационной безопасности, управления информационной безопасностью, резервного копирования, контроля защищенности, управления информационной безопасностью и обеспечения информационной безопасности обособленного подразделения в Самаре.

Паблик ВКонтакте «Россетей» «Россети Цифра» закупают ПО и «железо» на 235 млн руб.

Для фильтрации контента и антивирусной защиты «Россети Цифра» покупает лицензию на ОС Astra Linux Special Edition и 900 лицензий антивируса Kaspersky Security.

Чтобы защитить компанию от утечки данных закупается аппаратно-программный комплекс для контроля и анализа информационных потоков компании, защиты и предотвращения утечек конфиденциальной информации «Гарда Предприятие», разработанный ООО «Гарда Технологии».

В дополнение к нему закупается сервер с двумя 16 ядерными Intel Xeon 3 с частотой 2,4 ГГц и кэш-памятью L3 в 24 МБ, 192 ГБ ОЗУ и 8 HDD с суммарным «сырым» объемом в 62 ТБ.

Для защиты каналов связи и комплекса управления доступами покупается корпоративное приложение для защищенного доступа в сеть компании с удалённых гаджетов сотрудников «Континент-АП» компании «Код Безопасности» и все тот же Astra Linux.

Информационная безопасность в «Россетях»

Для оперативного мониторинга событий информационной безопасности «Россети Цифра» покупает лицензии ПО разработки компании Positive Technologies, а именно MaxPatrol Security Information and Event Management.

Сама программа предназначена для комплексного мониторинга информационной безопасности как всей IT-инфраструктуры предприятия, так и отдельных подразделений, узлов и приложений.

Помимо MaxPatrol закупаются аппаратные платформы Full Security Unified Chassis и система глубокого анализа сетевого трафика Network Attack Discovery, также от Positive Technologies.

Также закупается одна из самых популярны в России СУБД — Postgres Pro.

Судя по техническому заданию, работать данное ПО будет на сервере со следующими техническими характеристиками: два процессора Intel Xeon третьего поколения с 28 ядрами каждый, тактовой частотой в 2,2 ГГц и 42 МБ L3 кэш-памяти. Сервер должен содержать в себе два 240 Гб SATA SSD и 32 Гб DDR4 ОЗУ.

Для хранения данных будет куплена СХД. Согласно техническому заданию, система будет иметь 4 процессора Intel Xeon Scalable с частотой не менее 2.1 ГГц и 16 ядер и кэш-памятью объемом 256 ГБ, контроллеры ввода/вывода FC 16Gb Dual port, SSD SAS накопители объемом 1.92 ТБ и жесткие диски SAS емкостью 2.4 ТБ.

Система будет оборудована управляющим программным обеспечением RAIDIX 5.x с iSCSI и NAS поддержкой, а также гарантией на 3 года. Дополнительно предусмотрены опции, такие как расширение до 12 накопителей и поддержка Fibre Channel. Для установки в серверный шкаф будут использованы комплект направляющих и блоки питания Hot-Swap.