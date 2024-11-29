«ИТ-дочка» российского энергогиганта потратит 142 миллиона на серверы Yadro и «Аквариус»

«Россети Цифра» опубликовала тендер на закупку отечественных серверов на сумму 142,7 млн руб. В списке на поставку серверы компаний «Аквариус» и Yadro.



«Железо» для «Россетей»

Как выяснил CNews, главный ИТ-интегратор ПАО «Россети» «Россети Цифра» закупает 12 серверов отечественных компаний для нужд компании на 142,7 млн руб. Данный тендер CNews обнаружил на сайте госзакупок.

По данным сервиса, поставщика оборудования выберут посредством аукциона. Торги проводились с 14 по 21 ноября 2024 г. На момент написания данного материала тендер переведен на этап работы комиссии. Подрядчика выбрали 26 ноября. Однако, на момент публикации данного материала название компании-подрядчика еще не раскрыли.

В техническом задании к тендеру конкретная цель закупки указана не была, но известно, что компания закупает девять серверов отечественного производителя «Аквариус», а именно модель AQserv T50 D224AC, и два сервера компании Yadro модели Vegman S320. Однако, в документе «Россети Цифра» указала, что возможно приобретение эквивалентных по мощности серверов. Поставки планируется завершить в течение четырех недель с момента заключения контракта с поставщиком.

Про закупаемые серверы

Судя по техническому заданию, сервер «Аквариус» должен иметь на «борту» два 28 ядерных процессора с тактовой частотой не менее 2,6 ГГц, 32 модуля оперативной памяти типа DDR4 объемом в 64 ГБ каждый и минимум два SATA SSD объемом по 480 ГБ каждый. Сервер должен иметь сертификаты совместимости с ОС Astra Linux, «Альт», «Ред ОС» и «Роса».

Паблик ВКонтакте «Россетей» «Россети Цифра» закупает отечественные серверы на 142 миллиона

Сервер компании Yadro должен быть оборудован минимум двумя 18 ядерными процессорами с частотой в 2,6 ГГц, восемью модулями оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой в 2,9 ГГц и объемом минимум в 64 ГБ.

Сервер должен быть полностью совместим с текущим эксплуатируемым компанией ПО «Суприм» для централизованного мониторинга и управления серверами. «Суприм» — программное обеспечение мониторинга и управления ИТ-оборудованием в центрах обработки данных, разработанное компанией Yadro.

Импортозамещение в Россетях

Государственные компании переходят на отечественные технологии в соответствии с указом Президента России Владимира Путина №166, в котором установлены жесткие сроки для перехода субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на отечественные технологии.

Учитывая размеры «Россетей», импортозамещение займет приличное количество времени. По собственному утверждению организации, «Россети» сейчас являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория ее деятельности охватывает 78 регионов России. Она управляет 2,45 млн км линий электропередачи. Сотни тысяч ее подстанций обладают суммарной трансформаторной мощностью более 826 тыс. МВА.

Имущественный комплекс «Россетей» состоит из 43 дочерних и зависимых обществ, включая распределительные сетевые компании. Контрольный пакет акций принадлежит государству, представляющемуся Федеральным агентством по управлению государственным имуществом.

Не исключено, что данный тендер на закупку отечественных серверов также относится к программе импортозамещения. Стоит напомнить, что в июле 2024 г. «Россети Цифра» закупала лицензии отечественных Linux и СУБД PostgreSQL на 235 млн руб. А в феврале этого же года компания потратила 100 млн руб. на единственную отечественную СХД.