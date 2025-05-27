ИТ-«дочка» российского энергетического гиганта закупается серверами и сетевым оборудованием на полмиллиарда

«ИТ-дочка» «Россетей» — «Россети Цифра» покупает серверы и СХД на 549,9 млн руб.



Серверное оборудования для «Россетей»

Как выяснил CNews, «Россети» выделили 549,9 млн руб. на покупку серверов, систем хранения данных (СХД) и различного сетевого оборудования — коммутаторов и блоков питания.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 26 мая 2025 г. от лица «ИТ-дочки» «Россетей» — АО «Россети Цифра». Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 июня 2025 г. Победителя выберут 9 июня.

Группа «Россети» — это, по словам самой компании, один из крупнейших электросетевых холдингов в мире, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России.

Под управлением компании находятся 2,5 млн км. линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. мегавольт-ампер (МВА). Через сети Группы «Россети» передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 235 тыс. человек.

«Россети Цифра» — компания специализирующаяся на техническом обслуживании и развитии корпоративной и технологической ИТ-инфраструктуры, а также на обеспечении информационной безопасности группы компаний «Россети».

Подробности тендера

Среди ключевых позиций — серверы двух типов. Сервер «тип 1» оснащен 24 отсеками для накопителей формата SFF, двумя процессорами с 28 ядрами каждый (базовая частота — 2,6 ГГц, максимальная — 3,5 ГГц), оперативной памятью DDR4 объемом 64 ГБ и RAID-контроллером с 8 портами SAS/SATA. Блоки питания мощностью 1600 Вт обеспечивают стабильную работу.

Сервер «тип 2», ориентированный на задачи средней нагрузки, включает 10 отсеков для накопителей, процессоры с 16 ядрами (2,4/3,2 ГГц), 32 модуля оперативной памяти DDR4 по 32 ГБ и диски объемом 1,8 ТБ. Оба типа серверов комплектуются телескопическими рельсами, фронтальными панелями с экранами и трехлетней расширенной технической поддержкой.

Поставляемые системы хранения данных должны поддерживать до 96 дисковых отсеков, включают 24 HDD по 6 ТБ и 14 SSD емкостью 1.6 ТБ каждый. Коммутаторы обеспечены 48 портами RJ45 с поддержкой High PoE (до 90 Вт на порт) и 4 портами 25GbE, а маршрутизаторы — пропускной способностью 64 Гбит/с.

Все оборудование будет доставлено в Москву. Другие регионы в техническом задании не указаны — поставка осуществляется исключительно в столицу.

Сроки выполнения заказов варьируются: большинство позиций, включая серверы и СХД, должны быть поставлены в течение 9 недель с момента оформления заявки. Для оптических модулей (тип 1, 2) и кабелей установлен сокращенный срок — 4 недели.

Ранее закупали серверы от «Аквариуса»

В конце марта 2025 г. «Россети Цифра» закупали серверы виртуализации от российского производителя «Аквариус» на сумму в 340 млн руб.

Как поясняли CNews представители «Россетей», закупка проводилась для исполнения обязательств «Россети Цифра» по ранее заключенному верхнеуровневому договору, в соответствии с которым требуется поставка сервера «Аквариус Т50». Согласно техническому заданию всего закупается 32 сервера.

В техническом задании были четко прописаны требования к закупаемым серверам. В частности, «Россетям» требуются серверы «Аквариус Т50», оснащенные двумя 28 ядерными процессорами Intel Xeon Gold G6348, 32 модулями оперативной памяти по 64 ГБ каждый и двумя твердотельными накопителями объемом 480 ГБ каждый.