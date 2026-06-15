DataSpace ввел в эксплуатацию новый контур публичного облака

Облачный провайдер DataSpace объявляет о расширении вычислительных мощностей и запуске нового сегмента публичного облака на базе собственного дата-центра TIER III Gold. Компания полностью обновила инфраструктуру, чтобы предоставить бизнесу еще больше ресурсов, надежности и свободы для масштабирования. Новый контур спроектирован «с нуля» на современных серверных и сетевых решениях и открывает клиентам доступ к современным инструментам для любых задач — от поддержки базовых корпоративных сервисов до разработки высоконагруженных приложений. Об этом CNews сообщили представители DataSpace.

Технологической основой платформы стали x86-серверы нового поколения, корпоративные NVMe all-flash системы хранения данных и отказоустойчивая сеть архитектуры Spine-Leaf с маршрутизацией VXLAN EVPN. Чтобы точечно закрывать потребности разных проектов, мы разделили инфраструктуру на два специализированных кластера. Первый – стандартный, работающий на базе процессоров Intel Xeon 6542Y – идеально подходит для классических рабочих нагрузок. Второй – высокочастотный кластер на процессорах AMD Epyc 9274F – спроектирован специально для требовательных систем, которым критически важна максимальная скорость обработки данных на ядро.

Эта модернизация – прямой ответ компании на стремительно растущий спрос бизнеса на облачные вычисления и острую потребность в гибком подходе к ИT-инфраструктуре. Клиентам далеко не всегда подходит усредненный «стандартный» кластер: одним проектам нужна надежная экономичная база, а другим – высокая производительность для транзакционных баз данных или «1С». Запуск двух независимых кластеров дает бизнесу ту самую гибкость выбора. Новая платформа позволяет размещать проекты в публичном облаке, развертывать изолированные частные облака и строить гибридные корпоративные среды.

Физически новый сегмент занимает восемь стоек и представляет собой полностью изолированный комплекс с выделенным сетевым контуром. Архитектура построена по строгим enterprise-практикам дата-центров, что исключает появление «узких мест» в сети и балансировке. Ключевые механизмы сетевой фабрики – ECMP, Anycast Gateway и поддержка мобильности виртуальных машин (Host Mobility) – обеспечивают равномерное распределение трафика и гарантируют стабильно высокую производительность без простоев.

«Запуск нового контура публичного облака – важный стратегический шаг в развитии нашей инфраструктуры. Мы не просто нарастили мощности, но и адаптировали платформу под реальные, разнообразные потребности рынка, – сказал Алексей Макаркин, директор по продукту DataSpace Cloud. – Проект реализован на проверенных enterprise-решениях, что избавляет заказчиков от необходимости перестраивать свой технологический стек. Мы создали надежный фундамент для будущего масштабирования, который гарантирует бизнесу предсказуемость, безопасность и максимальную отдачу от облака».