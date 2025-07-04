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RDP.RU EcoRouter
EcoRouter: IP/MPLS-маршрутизатор — программно-аппаратный комплекс (ПАК), построенный на операционной системе EcoRouterOS. Предназначен для выполнения критически важных функций в сетях операторов связи и корпораций с развитой собственной сетевой архитектурой на уровнях агрегации, дистрибуции, ядра, границы сети и др.
УПОМИНАНИЯ
RDP.RU EcoRouter и организации, системы, технологии, персоны:
|Никулин Сергей 23 7
|Гузаков Николай 6 2
|Говорунов Алексей 2 2
|Нечипорук Евгений 2 2
|Лиман Марк 2 2
|Семчук Михаил 2 2
|Путин Владимир 3258 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Шадаев Максут 1064 1
|Массух Илья 234 1
|Бетсис Павел 100 1
|Марич Игорь 18 1
|Елистратов Николай 90 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Баксов Алексей 1 1
|Чаркин Евгений 299 1
|Филатов Андрей 114 1
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 216 1
|Богачев Игорь 180 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Климарев Михаил 48 1
|Кулин Филипп 52 1
|Евраев Михаил 262 1
|Рахтеенко Владимир 41 1
|Гусев Дмитрий 72 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Николау Лев 10 1
|Размахаев Сергей 42 1
|Меньшов Кирилл 126 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Леонов Владимир 17 1
|Пенязь Дмитрий 21 1
|Лопухов Сергей 1 1
|Новотех УЦ 5 2
|Базальт СПО - Альт академия 26 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 900 1
|MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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