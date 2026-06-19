Сетевое лето 2026: раскрываем детали программы ИТ-конференции
2 июля в Москве пройдет ИТ-конференция под открытым небом — «Сетевое лето». Технический опен-эйр уже во второй раз объединит сетевых инженеров, архитекторов, специалистов по эксплуатации, CIO и CTO — всех, кто стоит у руля сетевой индустрии. В фокусе — практика и уникальные кейсы: выступят эксперты «Инфосистемы Джет», Yandex Infrastructure, Финтех-Платформы, АО «НСИС», МТС, Билайна, Лаборатории Касперского, BI.ZONE и других компаний.
Специальный формат ИТ-фестиваля — «прожарка» вендоров: участники смогут обсудить с отечественными производителями боли импортозамещения, а в лабораторной можно будет проверить в деле отечественное оборудование и «поиграть» с настройками сетей.
Технический опен-эйр развернется на площадке под открытым небом в Строгино и будет включать деловую часть, практику и интерактивы. На сцене «Люди и сети» пройдет разговор о том, как строят сети и платформы в крупных компаниях, как инженеры и CTO решают задачи в условиях постоянных изменений. В инженерном треке «Под капотом сети» эксперты разберут технологии и практики эксплуатации: от RoCEv2 и NGFW до NMS, автоматизации и балансирования между ЦОДами. В лабораторной будет работать практический стенд на реальном оборудовании, где участники смогут выбрать подходящий уровень сложности и попробовать восстановить сетевую доступность — а организаторы в этом помогут.
На сцене «Люди и сети» соберутся эксперты МТС, Билайна и «Инфосистемы Джет», чтобы обсудить эволюцию сетевых технологий, архитектурные особенности VNF/CNF, практические кейсы импортозамещения и влияние регуляторных требований на архитектуру Telco Cloud. Также участники конференции познакомятся с подходами MWS Cloud Platform к построению underlay- и overlay-сетей и узнают об архитектурных решениях для связности, масштабируемости и надежности облачной инфраструктуры.
На мастер-классе по ИИ для сетевых инженеров участники с помощью ИИ-ассистента «Инфосистемы Джет» проанализируют конфигурационные файлы, построят топологию сети, таблицу соединений, а еще смогут создать и протестировать свои собственные промпты. Также в программе ИТ-фестиваля мастер-классы от EcoRouter, «ТризТех» и Eltex.
На сцене «Под капотом сети» с утра до вечера будут практические воркшопы по сетевым технологиям:
- Реалии производства коммутаторов в России
- SAN на плечах сетевика, или почему это больше не «проблема соседа»
- Особенности работы PoE — от физики кабеля до расчета бюджета питания
- Как научить сеть понимать потребности приложения
- Эволюция решения для аналитики состояния сетевого оборудования
- Тестирование производительности сетевого балансировщика
Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет»: «"Сетевое лето" — это не монолог экспертов, а диалог сообщества. И мы собрали концентрат тем, которые не звучат больше нигде — это исключительная техническая информация. Мы приглашаем тестировать оборудование, делиться практиками, задавать сложные вопросы и вместе находить решения».
Подробнее о программе и докладах читайте на сайте конференции.
Участие бесплатное, количество мест ограничено.
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