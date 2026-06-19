Сетевое лето 2026: раскрываем детали программы ИТ-конференции

2 июля в Москве пройдет ИТ-конференция под открытым небом — «Сетевое лето». Технический опен-эйр уже во второй раз объединит сетевых инженеров, архитекторов, специалистов по эксплуатации, CIO и CTO — всех, кто стоит у руля сетевой индустрии. В фокусе — практика и уникальные кейсы: выступят эксперты «Инфосистемы Джет», Yandex Infrastructure, Финтех-Платформы, АО «НСИС», МТС, Билайна, Лаборатории Касперского, BI.ZONE и других компаний.

Специальный формат ИТ-фестиваля — «прожарка» вендоров: участники смогут обсудить с отечественными производителями боли импортозамещения, а в лабораторной можно будет проверить в деле отечественное оборудование и «поиграть» с настройками сетей.

Технический опен-эйр развернется на площадке под открытым небом в Строгино и будет включать деловую часть, практику и интерактивы. На сцене «Люди и сети» пройдет разговор о том, как строят сети и платформы в крупных компаниях, как инженеры и CTO решают задачи в условиях постоянных изменений. В инженерном треке «Под капотом сети» эксперты разберут технологии и практики эксплуатации: от RoCEv2 и NGFW до NMS, автоматизации и балансирования между ЦОДами. В лабораторной будет работать практический стенд на реальном оборудовании, где участники смогут выбрать подходящий уровень сложности и попробовать восстановить сетевую доступность — а организаторы в этом помогут.

На сцене «Люди и сети» соберутся эксперты МТС, Билайна и «Инфосистемы Джет», чтобы обсудить эволюцию сетевых технологий, архитектурные особенности VNF/CNF, практические кейсы импортозамещения и влияние регуляторных требований на архитектуру Telco Cloud. Также участники конференции познакомятся с подходами MWS Cloud Platform к построению underlay- и overlay-сетей и узнают об архитектурных решениях для связности, масштабируемости и надежности облачной инфраструктуры.

На мастер-классе по ИИ для сетевых инженеров участники с помощью ИИ-ассистента «Инфосистемы Джет» проанализируют конфигурационные файлы, построят топологию сети, таблицу соединений, а еще смогут создать и протестировать свои собственные промпты. Также в программе ИТ-фестиваля мастер-классы от EcoRouter, «ТризТех» и Eltex.

На сцене «Под капотом сети» с утра до вечера будут практические воркшопы по сетевым технологиям:

Реалии производства коммутаторов в России

SAN на плечах сетевика, или почему это больше не «проблема соседа»

Особенности работы PoE — от физики кабеля до расчета бюджета питания

Как научить сеть понимать потребности приложения

Эволюция решения для аналитики состояния сетевого оборудования

Тестирование производительности сетевого балансировщика

Сергей Андронов, директор центра сетевых решений «Инфосистемы Джет»: «"Сетевое лето" — это не монолог экспертов, а диалог сообщества. И мы собрали концентрат тем, которые не звучат больше нигде — это исключительная техническая информация. Мы приглашаем тестировать оборудование, делиться практиками, задавать сложные вопросы и вместе находить решения».

Подробнее о программе и докладах читайте на сайте конференции.

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

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