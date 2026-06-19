РДП Инновации - EcoRouter

EcoRouter: IP/MPLS-маршрутизатор — программно-аппаратный комплекс (ПАК), построенный на операционной системе EcoRouterOS. Предназначен для выполнения критически важных функций в сетях операторов связи и корпораций с развитой собственной сетевой архитектурой на уровнях агрегации, дистрибуции, ядра, границы сети и др.