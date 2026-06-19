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РДП Инновации EcoRouter
EcoRouter: IP/MPLS-маршрутизатор — программно-аппаратный комплекс (ПАК), построенный на операционной системе EcoRouterOS. Предназначен для выполнения критически важных функций в сетях операторов связи и корпораций с развитой собственной сетевой архитектурой на уровнях агрегации, дистрибуции, ядра, границы сети и др.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
РДП Инновации и организации, системы, технологии, персоны:
|Никулин Сергей 25 7
|Гузаков Николай 11 5
|Губина Татьяна 19 3
|Степаненко Андрей 29 2
|Уймин Антон 6 2
|Говорунов Алексей 2 2
|Нечипорук Евгений 2 2
|Лиман Марк 2 2
|Семчук Михаил 2 2
|Бетсис Павел 101 1
|Марич Игорь 18 1
|Баксов Алексей 1 1
|Николау Лев 10 1
|Лопухов Сергей 1 1
|Кошелев Владимир 6 1
|Кастрыкин Александр 8 1
|Путин Владимир 3443 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Шадаев Максут 1202 1
|Чаркин Евгений 317 1
|Филатов Андрей 116 1
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 216 1
|Нестеров Алексей 174 1
|Богачев Игорь 183 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Кулин Филипп 53 1
|Евраев Михаил 265 1
|Рахтеенко Владимир 42 1
|Гусев Дмитрий 91 1
|Массух Илья 239 1
|Меньшов Кирилл 138 1
|Размахаев Сергей 49 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Ермолаев Артем 379 1
|Вышлов Андрей 23 1
|Елистратов Николай 90 1
|Леонов Владимир 17 1
|Сушкевич Антон 67 1
|Ларин Дмитрий 45 1
|Vanson Bourne 49 1
|IDC - International Data Corporation 4966 1
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