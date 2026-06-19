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РДП Инновации EcoRouter

РДП Инновации - EcoRouter

EcoRouter: IP/MPLS-маршрутизатор — программно-аппаратный комплекс (ПАК), построенный на операционной системе EcoRouterOS. Предназначен для выполнения критически важных функций в сетях операторов связи и корпораций с развитой собственной сетевой архитектурой на уровнях агрегации, дистрибуции, ядра, границы сети и др.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


19.06.2026 Сетевое лето 2026: раскрываем детали программы ИТ-конференции 1
25.12.2025 EcoRouter открыл учебно-исследовательскую лабораторию в Губкинском университете 3
11.11.2025 «Ростелеком» и «РТК-Сервис» завершили пилотный проект по внедрению BRAS российского бренда EcoRouter на сетях связи 1
30.09.2025 Hadal Project и EcoRouter — бесшовная миграция на российские технологии 1
04.07.2025 МКЭиИТ и «Базальт СПО» будут готовить специалистов на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
24.07.2024 Студенты колледжей показали на чемпионате мастерство настройки виртуальной инфраструктуры на ОС «Альт» 1
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram 1
22.04.2020 Власти закрыли глаза на «парадоксальную» закупку ДИТом Москвы ПО Microsoft 1
14.07.2017 ОС EcoRouterOS 3.2 сертифицирована по требованиям безопасности ФСТЭК 3
17.01.2017 RDP.ru объявила о первой поставке российской системы EcoNAT за рубеж 1
11.01.2017 Вышла новая версия ПО для маршрутизаторов EcoRouter 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 1
17.11.2016 «Ростелеком» вложил 130 млн в производителя российского «железа» 1
14.11.2016 «РДП.ру» представила на CNews Forum 2016 российский IP/MPLS-маршрутизатор EcoRouter 1
27.10.2016 Продукты «РДП.ру» включены в Реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

РДП Инновации и организации, системы, технологии, персоны:

RDP.RU - РДП.ру - RDP - Research & Development Partners 38 8
РДП Инновации 8 6
Ростелеком 10844 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 898 3
Microsoft Corporation 25674 2
Intel Corporation 12756 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 2
Google LLC 12583 2
Ideco - Айдеко 116 1
Movavi - Мовавика 36 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1613 1
Телеком-защита 53 1
Atrinity - Атринити 21 1
Информсвязь Казахстан 3 1
Информсвязь 47 1
Palantir Technologies 28 1
ЮСК - Южная софтверная компания 19 1
РТК-сервис 31 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 713 1
X Corp - Twitter 2929 1
Xiaomi 2180 1
Apple Inc 13043 1
Commvault 186 1
Dell Technologies - Dell Computer 2194 1
ИКС 511 1
IBM - International Business Machines Corp 9669 1
Softline - Софтлайн 3651 1
9463 1
Ред Софт - Red Soft 1196 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2947 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 513 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 1
Telegram Group 2867 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 204 1
ОТР ГК - ОТР 2000 226 1
Docsvision - ДоксВижн 1056 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 270 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  29 2
РЖД - Российские железные дороги 2079 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8707 1
Газпром ПАО 1479 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1875 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1491 1
Coursera 64 1
Альфа-Банк 1963 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2383 1
Роснефть НК - нефтяная компания 554 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 520 1
Airbnb 100 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Новатэк Новафининвест 72 1
Uber 351 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13583 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5383 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5916 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5517 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3045 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4924 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1495 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3401 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 777 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25059 9
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 729 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63934 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6804 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27969 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33058 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8542 4
Кибербезопасность - URL Filtering - URL Фильтрация 74 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15842 3
ШПД - BRAS/BNG/BBRAS - Broadband Remote Access Server - маршрутизир трафика к/от мультиплексора доступа цифровой абонентской линии (DSLAM) или коммутатора в сетях интернет-провайдера 52 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1824 3
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 429 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 273 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1938 2
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PIM - Protocol Independent Multicast - мультикастинг не зависящий от протокола - семейство многоадресных протоколов маршрутизации для IP сетей 23 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3933 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9773 2
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4139 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60814 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1678 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16884 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7036 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13802 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9120 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза - Протокол динамической маршрутизации - EGP - Exterior Gateway Protocol 175 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11651 2
VPN - L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol - Протокол туннелирования уровня 2 (канального уровня) - L2VPN - L3VPN - сервис виртуальной частной сети 186 2
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 106 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2722 2
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4514 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1351 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3064 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 474 1
РДП Инновации - EcoRouterOS 5 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2351 4
RDP.RU - EcoNAT - система управления и мониторинга 5 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер Виртуализации - Альт Виртуализация 53 2
Intel x86 - архитектура процессора 2135 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Abbyy Compreno 20 1
Hadal Project - Цифровой двойник сети 6 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 1
Google Chrome - браузер 1687 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1004 1
Microsoft Windows 10 1929 1
Новые облачные технологии - МойОфис 948 1
Microsoft Office 4115 1
Microsoft Windows 16764 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1021 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6165 1
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 328 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2032 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2466 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 845 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 432 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 497 1
Mozilla Firefox - браузер 1937 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1546 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 63 1
Microsoft Visio - MS Visio 192 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1383 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 903 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 566 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3530 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1013 1
Здравоохранение электронное - программа 35 1
IBM API Connect 10 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Google Cloud Services 238 1
Никулин Сергей 25 7
Гузаков Николай 11 5
Губина Татьяна 19 3
Степаненко Андрей 29 2
Уймин Антон 6 2
Говорунов Алексей 2 2
Нечипорук Евгений 2 2
Лиман Марк 2 2
Семчук Михаил 2 2
Бетсис Павел 101 1
Марич Игорь 18 1
Баксов Алексей 1 1
Николау Лев 10 1
Лопухов Сергей 1 1
Кошелев Владимир 6 1
Кастрыкин Александр 8 1
Путин Владимир 3443 1
Сергунина Наталья 375 1
Шадаев Максут 1202 1
Чаркин Евгений 317 1
Филатов Андрей 116 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 216 1
Нестеров Алексей 174 1
Богачев Игорь 183 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Кулин Филипп 53 1
Евраев Михаил 265 1
Рахтеенко Владимир 42 1
Гусев Дмитрий 91 1
Массух Илья 239 1
Меньшов Кирилл 138 1
Размахаев Сергей 49 1
Дергилёв Никита 44 1
Ермолаев Артем 379 1
Вышлов Андрей 23 1
Елистратов Николай 90 1
Леонов Владимир 17 1
Сушкевич Антон 67 1
Ларин Дмитрий 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 164154 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54379 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47207 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 779 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14748 2
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика - Элиста 116 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 191 1
Казахстан - Республика 5990 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2504 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3428 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4441 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3305 1
Америка Южная 884 1
Ближний Восток 3132 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1212 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1293 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 664 1
Северный полярный круг - Полярные регионы - Приполярье 140 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 297 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 149 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 294 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 331 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11348 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57007 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3647 4
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1365 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3002 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15810 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33278 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12144 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52879 2
Образование в России 2742 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5598 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21325 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5414 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9066 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 962 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2723 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17970 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3931 1
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Энергетика - Energy - Energetically 5774 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8739 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3278 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2681 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1266 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11162 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3417 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8424 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6649 1
Философия - Philosophy 526 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 393 1
Средства производства 52 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 245 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4392 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6512 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3919 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7685 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6641 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11531 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Vanson Bourne 49 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3910 1
Базальт СПО - Альт академия 35 3
Ногинский колледж ГБПОУ МО 7 2
IThub college - ИТ хаб - Международная академия информационных технологий 19 2
Новотех УЦ 6 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 117 2
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
МКЭиИТ - Мурманский колледж экономики и информационных технологий 3 1
Abilympics - Абилимпикс 7 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1267 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
Docflow 148 1
CNews AWARDS - награда 568 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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