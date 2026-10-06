От теории к практике: «Базальт СПО» открыла учебно-исследовательскую лабораторию в колледже «ИТ.Москва»

В колледже информационных технологий «ИТ.Москва» открыта новая учебно-исследовательская лаборатория «Базальт СПО». Изучать российские операционные системы «Альт» будут студенты специальности «Сетевое и системное администрирование». В ближайшее время планируется открытие второй лаборатории — для студентов, обучающихся по специальности «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В тот же день в колледже открылись лаборатории компаний EcoRouter и «Киберпротект». В новых лабораториях решения российских вендоров интегрированы в единый учебный контур.

Студенты смогут пройти обучение по программам, в разработке которых приняли участие специалисты «Базальт СПО». Также в ближайшее время планируется обучение преподавателей колледжа с последующей сертификацией на право преподавания курсов на ОС «Альт».

В рамках открытия лаборатории был проведен учебный мастер-класс для студентов и познавательная викторина.

«Открытие новых лабораторных комплексов в колледже «ИТ.Москва» — закономерный этап развития столичного образования. Мы искренне рады, что компания-партнер «Базальт СПО» предоставила программное обеспечение для новой лаборатории, где наши студенты будут осваивать передовые ИТ-решения. Это современное пространство станет технологическим фундаментом, где уже сегодня формируется кадровый потенциал отрасли. Уверен, что передовые образовательные практики и инфраструктура нового поколения позволят нам готовить специалистов, соответствующих самым строгим запросам цифровой экономики города», — отметил Станислав Горбунов, директор колледжа «ИТ.Москва».

В колледже «ИТ.Москва» выстроена методология бизнес-ориентированного обучения: учебные программы опираются не только на теоретическую базу, но и на проекты от компаний-партнеров. Это позволяет студентам с первого курса работать с актуальными отраслевыми технологиями. Партнерская сеть колледжа активно расширяется: учащиеся получают доступ к эксклюзивным инструментам разработки и проходят производственную практику в реальных условиях, а выпускники получают предложения о трудоустройстве уже во время учебы.

«Открытие учебно-исследовательской лаборатории в колледже «ИТ.Москва» — логичное продолжение нашего партнерства с колледжем. За прошедший учебный год мы совместно с Центром карьеры провели несколько активностей: студенты участвовали в проектной деятельности с использованием новых технологий. Такой подход развивает навыки командной работы и умение работать над конкретным результатом. На новый учебный год запланирован большой объем совместной работы: стажировки преподавателей и мероприятия практической профориентационной направленности для школьников Москвы. Уверены, что вместе с профессиональной командой колледжа мы покажем достойные результаты в конце года», — отметила Татьяна Губина, руководитель направления по работе с образовательными организациями «Базальт СПО».

«Базальт СПО» более 20 лет активно сотрудничает с образовательными учреждениями. Лаборатория в «ИТ.Москва» — шестнадцатая по счету в России.