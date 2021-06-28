Разделы

ИТ в госсекторе
|

Росатом внедряет отечественное серверное оборудование YADRO

Гринатом, ИТ-интегратор Росатома, реализовал проект по организации удаленной работы сотрудников и увеличению мощности корпоративной облачной инфраструктуры с применением оборудования российского производства. Для обеспечения вычислительных мощностей компания выбрала отечественные серверы компании YADRO.

Отечественное оборудование позволяет поддерживать дистанционный режим работы для более чем 15 тысяч пользователей – сотрудников атомной отрасли. Объем инвестиций «Гринатома» в проект составил почти 200 млн рублей. Применённые серверы способны масштабировать подсистему хранения, что позволяет организовать работу с большими, быстрорастущими объемами данных.

«Вопрос импортозамещения требует тщательного подхода, и выбор серверного оборудования здесь не исключение. На базе Гринатома развернута площадка по оценке и сравнению характеристик как программного обеспечения, так и «железа» российского производства. Наши ИТ-специалисты регулярно тестируют отечественные продукты. Это позволяет нам создать целостную картину о представленных на рынке решениях и соотнести их с потребностями атомной отрасли. Разумеется, все решения, которые мы выбираем, должны быть включены в реестр российской радиоэлектронной продукции», – пояснил директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов.

«Наши новые продукты собственной разработки: масштабируемые серверы корпоративного класса VEGMAN и новое поколение систем хранения данных среднего класса TATLIN.UNIFIED на базе процессоров открытой архитектуры станут основой дальнейшего роста компании. Учитывая растущий спрос заказчиков, к концу 2021 года мы планируем существенно расширить семейство серверных продуктов, а также выпустить в серию первые модели коммутаторов для центров обработки данных», – говорит Александр Бакулин, директор по продажам компании YADRO.

Вся продукция ГК YADRO внесена и полностью соответствует действующим регуляторным требованиям, серийно производится на собственной фабрике компании в Московской области в кооперации с отечественными предприятиями радиоэлектронного кластера ГК Ростех.

В 2021 году ИТ-функция госкорпорации «Росатом» продолжит вести плановую работу по импортозамещению. Ранее уже было объявлено о старте миграции на импортонезависимые рабочие места для сотрудников организаций атомной отрасли, Росатом выбрал вендоров российского офисного программного обеспечения, импортонезависимых операционной системы и системы управления базами данных.

Владимир Бахур

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах

ИТ-компании: Расширение «закона Яровой» заставит покупать импортное «железо», а не российское

Власти одобрили стратегии цифровой трансформации России

Онлайн-конференция CNews «Чат-боты 2021: на пути к интеллектуальному помощнику» состоится 7 июля

Власти: Критическая инфраструктура перейдет на российское «железо» с большим опережением — с 2023 года

Катастрофическая хакерская атака на нефтепровод привела к изменению законодательства США

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HP ENVY x360: трансформер для работы и развлечений

Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM

Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман

Показать еще

Наука

Микрозаводы для микрогаджетов: кто будет там работать

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

Новая карта внешних границ Млечного Пути даст больше знаний о темной материи
Показать еще