Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения
Интеграция
Мы запутаемся в проводах! Рынок спорит, даст ли реальную скорость NVM

Спецпроекты

«Диасофт» реализовал в своем решении для работы с СБП C2B-переводы

ИТ в банках
, Текст: Владимир Бахур

«Диасофт» реализовала в решении для работы банков с Системой быстрых платежей функцию денежных переводов физических лиц организациям (C2B). Теперь решение «Диасофт» обеспечивает автоматизацию полного цикла операций – по C2C- и по C2B-переводам.

С появлением новой функциональности решение «Диасофт» позволяет осуществлять следующие операции с C2B-платежами: вести реестр и настраивать тарифы принятых и отправленных платежей, вести справочник и учет платежей в разрезе торгово-сервисных предприятий, а также автоматически формировать бухгалтерские документы по сопровождению таких платежей. Кроме того, за счет набора API-методов решение может быть интегрировано с внешними системами.

Александр Бакулин, руководитель продукта «Депозиты» компании «Диасофт», отметил: «Технологическому партнеру банков по исполнению требований регулятора важно быстро реагировать на запросы заказчиков и предоставлять им необходимый бизнес-функционал. В контексте работы с СБП у банков появилось много новых задач, одной из них стала настройка C2B-переводов. Мы успешно автоматизировали этот блок в нашем решении и продолжаем отслеживать ситуацию, так как впереди еще много планов по развитию СБП: C2C Pull, B2C, С2G, G2C и прочее».

Функциональный блок по автоматизации процесса C2B-переводов может быть поставлен заказчикам как в составе типового решения «Диасофт» для взаимодействия с СБП, так и в формате индивидуальных настроек, адаптированных к потребностям бизнеса.

Другие материалы рубрики

Сбербанк переведет быстрые автоматические расчеты на блокчейн

Сбербанк получил контроль над «Рамблером»

Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу»

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

В «Сбербанк-онлайн» сбой. Недоступны переводы и даже собственные счета

Девятым замом министра связи станет выходец из Сбербанка

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение

Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit Stratos 3

10 бесплатных VPN для компьютера и смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новый подход к ИИ: к нейронам подселили астроциты

Вытянутые объекты можно скрыть от радаров

Новая солнечная батарея хранит энергию в жидкой форме

Наночастицы смогут восстанавливать зрение
Показать еще
Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Российский бизнес пожаловался на нехватку решений для сбора данных Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live