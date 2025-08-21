Разделы

«Диасофт» поможет банкам вести и учитывать операции по договорам эскроу-счетов

Компания «Диасофт» развивает продукт «Ведение и учет операций по договорам эскроу-счетов», который входит в состав решения Digital Q.CoreBanking и автоматизирует учет и обслуживание банковских счетов эскроу, используемых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. В продукте реализована возможность пооперационного взимания комиссий согласно тарифам и переуступки прав от физического лица к юридическому лицу и наоборот.

Помимо этого, продукт позволяет: вести параметры договоров счетов эскроу и связанных дополнительных соглашений на переуступку прав; вести перечень объектов застройки; хранить информацию о связанных с договором и объектом застройки счетах, а также сроках их действия; автоматически проверять выполнение условий депонентом (поступление денежных средств) и бенефициаром (предоставление документов о вводе объекта строительства в эксплуатацию); автоматически формировать платежные документы при перечислении денежных средств застройщику при вводе в эксплуатацию объектов строительства и, в случае неисполнения условий договора застройщиком, при возврате средств депоненту.

Таким образом, продукт поддерживает весь процесс обслуживания счетов эскроу – от заключения договора до раскрытия счета, контролирует корректность и полноту предоставленных документов. После выполнения условий договора средства сразу перечисляются застройщику, до этого средства покупателя заблокированы, что помогает предотвратить мошенничество, ненадлежащее управление и другие проблемы, которые могут возникнуть в процессе приобретения недвижимости.

«Бизнес-процессы в банках усложняются. Если раньше удавалось обходиться полуручным способом учета договоров, то современные требования к обслуживанию клиентов невозможно удовлетворить без всеобъемлющей автоматизации. Эту задачу как раз и решает продукт «Ведение и учет операций по договорам эскроу-счетов», – отметил Александр Бакулин, руководитель продукта «Депозиты» компании «Диасофт».

Продукт «Ведение и учет операций по договорам эскроу-счетов» реализован в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке и совместим с любыми сторонними фронт- и бэк-офисными системами банка.

