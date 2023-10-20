«Диасофт» поддержал B2B переводы через СБП

В соответствии с требованиями регулятора, все банки к 1 апреля 2024 г. должны осуществлять B2B-переводы через Систему быстрых платежей Банка России (СБП). Многие кредитные организации уже начали предоставлять клиентам этот сервис, так как B2B переводы через СБП существенно упрощают расчеты между юридическими лицами. Платежи через СБП осуществляются мгновенно, круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, что важно для бизнеса многих организаций, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Компания «Диасофт» поддержала возможность B2B переводов в программном продукте «Переводы СБП», входящем в состав решения «Взаимодействие с СБП». Решение предназначено для создания процессинговой экосистемы для подключения к Системе быстрых платежей. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

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Александр Бакулин, руководитель продукта «Депозиты» компании «Диасофт»: «Подключение сервиса B2B переводов через СБП поможет банкам повысить качество обслуживания клиентов, предоставить актуальную и востребованную услугу. Внедрение и настройка решения для организации взаимодействия с СБП занимает всего 1,5-2 месяца».

Решение для взаимодействия с СБП входит в состав платформы развития Digital Q.Payments от «Диасофт». Помимо B2B переводов, оно поддерживает перевод средств между счетами клиентов в разных банках (C2C), операции по оплате товаров и услуг (C2B), выплаты компаний клиенту или возврат средств (В2С), переводы между собственными счетами (Me2Me Pull), платежи в пользу государства (C2G) и трансграничные переводы.