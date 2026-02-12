Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шалимова Жанна
СОБЫТИЯ
|12.02.2026
|«Национальная Лотерея» внедрила систему CVM-маркетинга на базе отечественного ПО 1
|21.12.2016
|Tele2 формирует новую цифровую среду с помощью Oracle Commerce 1
|02.12.2016
|Tele2 создает для абонентов новую цифровую среду 1
Шалимова Жанна и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Commerce 16 2
|Oracle Certified - Oracle Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 86 1
|Oracle Endeca - Oracle Endeca Latitude - Oracle Endeca Information Discovery - Oracle Endeca InFront - Oracle Endeca MDEX 22 1
|Порецкий Олег 10 1
