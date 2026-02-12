«Национальная Лотерея» внедрила CVM-платформу национального масштаба на базе решения CM Ocean вендора Data Sapience совместно с GlowByte

В «Национальной Лотерее» внедрена платформа CVM-маркетинга CM Ocean вендора Data Sapience. Интегратором выступил GlowByte. Все кампании по развитию клиентской базы перенесены в новую платформу, которая работает с одной из самых больших и динамично растущих b2c-баз. Решение объединяет основные каналы коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

На старте перед командой проекта стояла амбициозная задача – повысить эффективность работы с клиентской базой через применение сегментации, персонализации, глубокой клиентской аналитики, контактной политики, реализацию целевых маркетинговых кампаний. Требовалось наладить работу с клиентской базой, в которой содержится информация более чем о 10 000 000 клиентов. Система должна управлять коммуникациями с учетом правил маркетинговых кампаний, каскадных рассылок и сценарной модели на основе триггеров и агрегатных данных.

Проект был реализован в сжатые сроки. Разработка и создание витрины данных происходило одновременно с внедрением CVM-платформы. Необходимо было найти способы интеграции с существующими системами (программа лояльности) без возможности совершать какие-либо доработки этих систем, либо без прямого доступа к ним. Из-за высоких требований безопасности под решение был развернут отдельный инфраструктурно изолированный отказоустойчивый контур с ограниченным сетевым доступом и детальным мониторингом действий пользователей.

Несмотря на сложные вводные на старте проекта, все задачи в рамках проекта были выполнены. Новая высоконагруженная отказоустойчивая лотерейная CVM-платформа позволяет формировать и проводить персонализированные кампании, анализировать клиентскую базу, применять бизнес-правила и ML-модели для формирования коммуникаций. Решение интегрировано с различными каналами коммуникаций для отправки сообщений и сбора откликов. Клиентские сегменты и персональные параметры рассылки теперь передаются в каналы автоматически. Сформирована единая витрина данных для системы и интегрированного с ней ИТ-ландшафта.

В основу новой ИТ-архитектуры легли продукты, входящие в платформу CVM-маркетинга CM Ocean вендора Data Sapience: инструмент для визуального построения многошаговых и многоканальных маркетинговых кампаний в пакетном режиме CM Ocean Batch Flow; продукт для управления маркетинговыми данными CM Ocean Audience; решение для настройки правил контактной и продуктовой политик CM Ocean Policy; инструмент для управления рассылками и каналами коммуникаций CM Ocean Communication; библиотека шаблонов коммуникаций CM Ocean Template. Витрина клиентских данных в новой системе построена с помощью СУБД класса MPP Greenplum.

Следующим этапом развития CVM-платформы в «Национальной Лотерее» станет запуск маркетинга в режиме реального времени на базе решения CM Ocean Real-Time Flow. Цель — перейти от пакетных коммуникаций к ситуационному взаимодействию с клиентами на основе их актуального поведения и контекста. Планируется развитие цифрового маркетинга за счёт сбора и обработки клиентских событий с сайта и мобильного приложения: действий пользователей, интереса к конкретным играм, участию в тиражах, откликов на предложения и изменений в поведении. Это позволит запускать персонализированные сценарии коммуникаций в режиме «здесь и сейчас» — в момент, когда предложение максимально релевантно клиенту.

«Наша цель — сделать участие в лотереях современным и персонализированным опытом. Новая платформа — это важный шаг от массовых рассылок к индивидуальному диалогу с каждым игроком. Теперь мы можем точнее понимать предпочтения наших клиентов и предлагать именно те игры и события, которые им интересны, укрепляя лотереи как национальную традицию, объединяющую поколения», — отмечает заместитель генерального директора «Национальной Лотереи» Жанна Шалимова.

«Переход на платформу CM Ocean — это инвестиция в гибкость нашего бизнеса. В условиях высококонкурентного рынка скорость запуска маркетинговых инициатив становится решающим фактором. Мы автоматизировали работу с данными на всех этапах жизненного цикла клиента. Это позволило превратить CVM-маркетинг в драйвер выручки, обеспечив полную прозрачность и измеримость каждой кампании на базе 10 млн профилей», — рассказывает директор по развитию CRM и программ лояльности Анастасия Сенчугова.

«Для “Национальной Лотереи” внедрение CVM-платформы CM Ocean стало ключевым этапом цифровой трансформации. Перед нами стоял масштабный вызов: в кратчайшие сроки перевести работу с огромной клиентской базой на отечественный стек и развернуть витрину клиентских данных в новой системе, обеспечив при этом качественно новый уровень персонализации. Основной сложностью была бесшовная интеграция с существующим ландшафтом без остановки бизнес-процессов. Мы создали надёжный фундамент для перехода к ситуативному маркетингу, что позволит бизнесу максимально оперативно реагировать на изменения в поведении потребителей», — говорит руководитель проектного офиса «Национальной Лотереи» Глеб Тищенко.

«Этот проект — пример того, как качественная российская IT-платформа и глубокая экспертиза в области данных позволяют решать задачи национального масштаба. Мы не просто внедрили CVM-систему, а создали защищённый и мощный аналитический контур для работы с одной из крупнейших клиентских баз в стране. Это фундамент для перехода лотерейного рынка к персонализированному и событийному маркетингу в реальном времени», — говорит руководитель направления Marketing Management GlowByte Александр Бычков.

«Лотерейная индустрия предъявляет особенно высокие требования к клиентскому опыту — здесь ключевую роль играют доверие, уместность коммуникаций и персональный подход. Партнёрство с “Национальной Лотереей” изначально является для нас стратегически значимым, а реализованный проект на практике подтвердил зрелость платформы CM Ocean: решение надёжно работает с одной из крупнейших клиентских баз в стране и одновременно закладывает технологическую основу для роста персонализации и дальнейшего развития всей экосистемы», — делится директор платформы CM Ocean в Data Sapience Владимир Носиков.