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«Диасофт» обеспечит банкам подключение к сервису потребительского кредитования платформы «Финуслуги»

Компания «Диасофт» поддержала интеграцию банков с сервисом потребительского кредитования, который предоставляет платформа личных финансов «Финуслуги» «Московской биржи».

Теперь программный продукт «Управление маркетплейсом», входящий в состав платформы развития Digital Q.UP, автоматизирует все интеграционные потоки и процессы взаимодействия с сервисом «Финуслуг»: публикацию кредитных продуктов, создание коротких заявок с принятием предварительного решения, создание полных заявок и принятие финального решения по выдаче кредита. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Для работы банка с сервисом потребительского кредитования платформы «Финуслуги» необходимо наличие кредитного конвейера. Продукт «Управление маркетплейсом» может быть интегрирован с любым кредитным конвейером, установленным в банке. В «Управлении маркетплейсом» встроен набор типовых API и событий, к которым может подключиться кредитный конвейер банка.

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Если в банке кредитный конвейер не реализован, «Диасофт» поможет настроить его можно с помощью продукта «Кредитный конвейер». В этом случае настраивается процесс для обработки кредитных заявок, поступивших из платформы «Финуслуги». С помощью low-code инструментов платформы развития Digital Q.UP, в состав которой входит продукт, банк может расширить кредитный конвейер другими финансовыми продуктами: автокредитами, ипотекой, кредитными картами, овердрафтом, кредитным конвейером для МСБ.

Микросервисная архитектура продуктов «Кредитного конвейера» и «Управление маркетплейсом» обеспечивает гибкую масштабируемость, высокую производительность и круглосуточную доступность.

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