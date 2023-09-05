МТС специально для народа выпускает цифровые облигации на 3 миллиарда

МТС объявила о проведении размещения народных цифровых облигаций на платформе «Финуслуги». Это первое размещение от крупного эмитента облигаций внебиржевых облигаций на данной платформе, для покупки которых не нужен будет брокер.

МТС размещает облигации на «Финуслугах»

Оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о намерении провести размещение цифровых народных облигаций на платформе «Финуслуги». Объем размещения составит 3 млрд руб.

Купонный период составит 91 день. Размер купонного дохода будет объявлен позднее. Размещение пройдет по номиналу - 1 тыс. руб.

Облигации называются цифровыми, поскольку подразумевается, что средства, полученные от их размещения, будут направлены на развитие и модернизацию цифровой инфраструктуры во всех регионах страны, включая удаленные территории. Таким образом, покупателям облигаций предлагается поучаствовать в цифровизации страны.

В чем особенность размещения облигаций на «Финуслугах»

Главной особенностью размещения станет тот факт, что это первое корпоративное размещение внебиржевых облигаций на «Финуслугах». Ценные бумаги будут приобретаться напрямую у эмитента без брокерского счета. Но продать облигации можно будет только эмитенту.

Фото: МТС МТС объявила о проведении размещения народных цифровых облигаций

Такая схема подразумевает отсутствие рыночных рисков и колебаний. Погашение облигаций будет осуществляться по номиналу с учетом купонного дохода.

Платформа «Финуслуги» была запущена Московской биржей в 2020 г. в рамках проекта «Маркетплейс» от Центробанка. Ранее внебиржевые народные облигации на Финуслугах размещали власти Москвы и Калининградской области, соответствующие планы есть у властей Пермского края.

Мнения экспертов

«Речь идет о новой для рынка системе размещения денежных средств, без участия бирж и банков. Остается только риск эмитента, но, учитывая кредитный рейтинг МТС на уровне «А», сомневаться в погашении данных облигаций трудно, - говорит директор департамента корпоративных финансов «ИВА Партнерс» Артем Тузов. - Возможно, в будущем такой вариант привлечения средств станет базовым для большинства эмитентов с хорошим кредитным рейтингом. У покупателей таких облигаций отсутствует риск биржевого колебания цен».

Аналитик «Финам» Леонид Делицын полагает, что купонный доход по данным облигациями не будет высоким, так как основной их особенностью является высокая надежность и отсутствие волатильности.

МТС и социальные облигации

МТС не впервые размещает тематические облигации. В 2021 г. компания разместила трехлетние социальные облигации на сумму 4,5 млрд руб. под 6,5% годовых. Полученные от них средства должны были пойти на подключение социально значимых объектов к интернету. МТС была одним из подрядчиков данного проекта.