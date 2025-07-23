CraftTalk выпустил решение для страховых компаний и агентских сетей с учетом требований ФЗ№41

Компания CraftTalk, разработчик ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций и управления знаниями, участник Фонда «Сколково», выпустила на рынок продукт для страховых компаний, учитывающий нормативную базу ФЗ№41. Продукт «CraftTalk: Агентские коммуникации» предназначен для создания безопасного контура общения и обмена чувствительной информацией между страховыми компаниями, агентами и клиентами. Об этом CNews сообщили представители СraftTalk.

С 1 июня 2025 г. вступили в силу ограничения положений ФЗ №41 по использованию в рабочих коммуникациях иностранных мессенджеров для крупных компаний. Несоблюдение данных положений ведет к штрафам в размере до 700 тыс. руб.

«Законодательство существенно меняет правила коммуникаций с клиентами для игроков страхового рынка. Изменения направлены на безопасность передачи информации и консолидации ее в едином контуре и под контролем страховых компаний. Сложность состоит в том, что существенная доля страхового бизнеса завязана на продажи полисов через агентов, которые общаются с клиентами через Telegram и W*******. Для оперативного решения этой проблемы с учетом новых требований законодательства CraftTalk создал специальный отраслевой продукт, позволяющий обеспечить общение всех участников бизнес-процесса в едином контуре. При этом коммуникации будут проходить в любом из удобных клиенту разрешенных законодательством каналах, таких как мессенджеры VK, Max, чаты в мобильном приложении и на сайте страховой компании», – сказал Денис Петухов, генеральный директор CraftTalk.

Продукт «CraftTalk: Агентские коммуникации» предусматривает организацию безопасной платформы, интегрированной с базой знаний и разрешенными ФЗ№41 каналами текстовой коммуникации, к которой могут подключиться через мобильное устройство или web-интерфейс сотрудники страховой компании и агенты. В результате все конфиденциальное общение: формирование и пересылка коммерческих предложений, договоров, счетов, личных документов граждан и других необходимых документов будет проходить в защищенном периметре.

Для агентских сетей и отдельных агентов решение предполагает безопасную работу с клиентской базой, закрепленной за ними. Каждый агент видит только своих клиентов, входящие сообщения маршрутизируются на персонального менеджера/агента, он может написать в канале исходящее сообщение прикрепленному клиенту. Дополнительно для агентских сетей можно предоставить доступ к клиенту группе пользователей – например супервизорам, чтобы они могли контролировать общение и менять закрепление.

Для страховых компаний новый продукт обеспечивает контроль за чувствительной информацией с сохранением всех артефактов общения с каждым из клиентов по каждому из своих продуктов. Кроме того, решение предполагает возможность разделения затрат на использование CraftTalk c агентскими сетями.

«CraftTalk: Агентские коммуникации» содержит все привычные сервисы, встроенные в платформу омниканальных коммуникаций CraftTalk: чаты, звонки и электронная почта в едином окне рабочего места (АРМ); обработка входящих и создание исходящих обращений; работа из браузера или установка как приложения; встроенный GPT-суфлер, генерирующий варианты ответов из базы знаний компании; настраиваемая анкета клиента; возможность встраивания интеграционных виджетов в АРМ; возможность создания адаптивной версии; видеозвонки между менеджером/агентом и клиентом; показ и управление экраном клиента; инициация сессии по короткому коду при общении голосом.

Также в платформу входит модуль статистики, который позволяет построить более 50 различных форм отчетов по коммуникации с конечными заказчиками или результатам работы менеджеров/агентов. Отчеты предоставляются на удобных дашбордах или выгружаются в Excel.