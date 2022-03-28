База знаний Сrafttalk KMS включена в реестр отечественного ПО

Crafttalk, создатель российской ИИ-платформы для текстовых коммуникаций, участник фонда «Сколково», сообщила о включении своей новой разработки – базы знаний Crafttalk KMS – в реестр отечественного ПО.

«Вопрос импортозамещения выпадающих западных решений стоит очень остро, – сказал Денис Петухов, генеральный директор Crafttalk, – Наша база знаний способна эффективно и оперативно заместить такие продукты как КMS Lighthouse, Confluence (Atlassian), Notion. Для облегчения и ускорения этого процесса команда Crafttalk разработала коннекторы и план экстренной миграции с этих продуктов».

База знаний Crafttalk KMS представляет собой систему, которая хранит, распределяет и управляет всей собранной корпоративной информацией. Предприятия могут использовать ее как верифицированный омниканальный источник знаний по всем необходимым вопросам (внутренние процедуры компании, HR-информация, база знаний для ИТ, бизнес-процессы, информация о проектах, быстрый доступ к информации через чат, рассылки новостей, необходимый рабочий инструмент для корпоративного колл-центра и текстового помощника на базе искусственного интеллекта).

В решении данные и информация консолидируются и структурируется, что позволяет каждому члену команды оперативно находить необходимую информацию, быстро погружать в нужную тематику новых сотрудников, а также легко обмениваться информацией с отдельными лицами как внутри компании, так и за ее пределами, если это необходимо и одобрено политикой информационной безопасности.

В реестр отечественного ПО теперь входят несколько продуктов Crafttalk: система управления знаниями (KMS), замещает: KMS Lighthouse, Atlassian Confluence, Notion; омниканальная чат-платформа, замещает: Intercom, Genesys, Avaya AIC, Cisco Unified Contact Center и Cisco Unified Contact Center Express, Zendesk; интеллектуальный чат-бот и ассистенты, замещает: Google DialogFlow, IBM Watson, Oracle Chatbot and Digital Assistant, SAP Conversational AI.

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Все продукты Crafttalk имеют как облачную версию, так и вариант для развертывания во внутренней инфраструктуре заказчика.

Нахождение решений Crafttalk в реестр отечественного ПО позволит заказчикам закупать их по меньшей цене за счет освобождения от уплаты НДС. Кроме того, заказчики смогут рассчитывать на налоговые вычеты и льготные условия кредитования, предусмотренные в рамках второго пакета мер поддержки ИT-отрасли и находящиеся в стадии разработки.