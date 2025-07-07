CraftTalk интегрирован с мессенджером Max

Компания CraftTalk, участник фонда «Сколково», объявила заявил об интеграции своей платформы с новым отечественным мессенджером Max. Теперь заказчики CraftTalk могут оперативно подключить в свою коммуникацию с клиентами новый перспективный канал.

Особенно такая возможность актуальна для компаний и госучреждений, подпадающих под действие положений ФЗ №41 «О создании государственной информационной системы противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий». С 1 июня 2025 г. вступили в силу ограничения по использованию в рабочих коммуникациях иностранных мессенджеров для целого ряда структур из государственного, финансового, страхового, телекоммуникационного и ритейл секторов.

Max — новый отечественный мессенджер от VK, который уже набрал первый миллион пользователей и потенциально может стать официальным российским государственным мессенджером с широким функционалом как для обычных граждан, так и для бизнеса. Планируется, что в будущем в Max появятся государственные сервисы.

«Мы видим рост интереса наших заказчиков к мессенджеру Max. Законодательная база и существенные штрафы подталкивают компании переводить официальные текстовые коммуникации со своими клиентами в разрешенные каналы. Архитектура платформа CraftTalk отличается гибкостью, что позволило нам оперативно интегрировать мессенджер Max в наше сервисное предложение. Уже сейчас наши заказчики могут использовать новый канал для работы своих контакт-центров, отделов продаж и клиентской поддержки», – сказал Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.

Для подключения мессенджера Max в рабочем окне сотрудника на платформе CraftTalk достаточно подать заявку на расширение каналов. Выполненная интеграция с Max позволит в привычном режиме работать со всем существующим функционалом CraftTalk – использовать корпоративную базу знаний, смотреть полную историю взаимодействия с клиентами в других каналах, пользоваться подсказками ИИ-ассистента, формирующего варианты возможного ответа и пр. Контур платформы позволяет создать полностью защищенную среду для общения с клиентами, соответствующую всем законодательным требованиям.