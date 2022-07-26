CraftTalk поставил искусственный интеллект на службу сети клиник МИРТ в Костроме

CraftTalk, российская ИИ-платформа для омниканальных коммуникаций, резидент «Сколково», запустила виртуального консультанта единого контакт-центра медицинского центра «МИРТ» в г. Кострома. Виртуальный помощник построен на базе технологий искусственного интеллекта и постоянно обучается на текущих диалогах операторов контакт-центра. Об этом CNews сообщили представители CraftTalk.

В декабре 2021 г. руководством клиники МИРТ было принято решение автоматизировать работу своего контакт-центра, сделать его омниканальным с возможностью маршрутизации диалогов к нужному специалисту. Была поставлена задача выстроить работу контакт-центра в текстовых каналах, мессенджерах и внедрить технологии искусственного интеллекта, помогающего посетителям в режиме 24х7 получать ответы на рутинные запросы в формате онлайн без участия оператора. В качестве технологической платформы было выбрано решение CraftTalk.

Теперь благодаря CraftTalk виртуальные чат-бот клиники действует на официальном сайте, в мессенджерах Telegram и Viber, а также группах в VK и «Одноклассники».

«Все работы были выполнены всего за несколько дней за счет подключения облачного SaaS-решения, с учетом написания сценариев и настройки каналов и бота. В результате проекта автоматизированы ответы на рутинные вопросы (адрес клиник, график работы и т.д.), по другим вопросам с клиентами общаются администраторы учреждения, все текстовые каналы объединены в одно окно, проводится аналитика текстовых обращений. Согласно статистике за июнь 2022 г., 64% обращений обработаны ботом, и 36% - операторами, что существенно разгружает наших сотрудников. Приятным бонусом было то, что мы, находясь в реестре МСП можем воспользоваться программой Поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса Министерства цифрового развития и получить скидку 50% на подключение», - сказал Олег Кибирев, директор МЦ МИРТ.

«Проекты для регионального бизнеса особенно важны для нас. Именно на них хорошо видно, как наше решение помогает развитию компаний, снижает затраты, разгружает сотрудников. А то, что коллеги из медицинской индустрии работают с CraftTalk самостоятельно, говорит о простоте освоения нашего продукта в использовании и доступности в самом широком смысле», - отметил Денис Петухов, генеральный директор компании CraftTalk.

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CraftTalk – компания, развивающая ИИ-платформу для оказания услуг контакт-центра для текста, работающий в web-чатах, мессенджерах, социальных сетях, e-mail. Система управления знаниями и текстовыми коммуникациями построена на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). В составе решения: омниканальный чат-центр, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Бот на базе ИИ обучается у операторов и полностью обрабатывает 30-85% типичных запросов. В итоге ИИ помогает операторам, повышая скорость и качество поддержки. В 2022 г. проект CraftTalk рекомендован Минцифры для внедрения в рамках программы «Цифровая экономика России».