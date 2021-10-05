Crafttalk интегрирует финансовые возможности Mandarin в свою текстовую платформу

Crafttalk, создатель ИИ-платформы для оказания услуг контакт-центров в текстовом формате, и платежная платформа для ведения глобального онлайн-бизнеса Mandarin заключили стратегическое партнерство. Цель сотрудничества – интегрировать финансовые сервисы от Mandarin в текстовые чаты Crafttalk.

«Согласно данным Google, уже сейчас 65% людей предпочитают использовать текстовые каналы коммуникаций. Более того, постепенно в чат-боты перетекает финансовая активность. По статистике порядка 25% людей осуществляют покупки через мессенджеры и социальные сети. Причем в массе своей – это пользователи моложе 30 лет. Мир все больше уходит в чаты, и мы, совершенствуя свою платформу, готовы предложить нашим заказчикам новый сервис – возможность для их клиентов осуществлять безопасные платежи прямо из чатов и каналов. Важно, что этот сервис будет предоставляться на базе сертифицированной финтех-платформы Mandarin», – отметил генеральный директор и сооснователь компании Crafttalk Денис Петухов.

«Нам интересен рынок инструментов для работы в текстовых каналах в тандеме с развитием наших возможностей по моментальному проведению платежей и предоставлению рассрочки в удобном для пользователя канале коммуникаций, как только он принял решение о покупке. При интеграции с платформой Crafttalk клиент сможет не делать дополнительные шаги по переходу в корзину или личный кабинет, а оплатить по ссылке из чата и продолжить общаться с ассистентом колл-центра. Это сокращает дистанцию в продажах и повышает средний чек, что сегодня очень востребовано. Уверен, что результат нашей интеграции будет по достоинству оценен рынком», – сказал Алексей Толстик, управляющий партнер Mandarin.

Реализация платежного сервиса в официальных чатах заказчиков обеих компаний будет возможна по нескольким сценариям. Первый – переадресация по ссылке на стандартную платежную форму. Второй – самооткрывающаяся ссылка на встроенную в сайт заказчика форму Custompay. Также существует возможность оформления рекуррентного платежа (ежемесячного платежа по подписке).

Кроме того, платежная платформа Mandarin позволяет бизнесу продавать даже тогда, когда у покупателей не хватает средств. Продукт Life компании Mandarin – это возможность оплаты заказов в рассрочку до 15 месяцев за считанные минуты онлайн на прозрачных условиях.

Согласно прогнозу партнеров, совместное решение будет интересно финансовым компаниям, платформам и маркетплейсам, индустрии электронной коммерции, компаниям из сфер образования и здравоохранения, игровым сервисам, представителям туризма, спорта и пр.