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База знаний CraftTalk вошла в список ключевых KMS-решений российского рынка

База знаний компании CraftTalk, создателя уникальной AI-платформы для текстовых контакт-центров, вошла в список «Ключевых систем управления знаниями на рынке России в 2021», составленный в ежегодном обзоре портала Call Center Guru и компании FastKMS.

В рамках исследования KMS-системы оценивались по 10 блокам критериев, которые выявили путем анализа требований в технических заданиях бизнес-заказчиков. Среди критериев — возможности поиска и работы с контентом, функциональность отчетности, работа ролевой системы и оповещения пользователей, доступность массовых операций в продукте и интеграций с другими системами.

База знаний – система оперативного управления знаниями CraftTalk, является ключевым компонентом платформы компании. Это решение для накопления, хранения и структурирования информации в виде знаний и предоставления единого унифицированного интерфейса для работы пользователей с большими объемами информации.

«База знаний CraftTalk - важный элемент нашей платформы. Оно может быть, как частью комплексного клиентского решения для текстового модуля общения колл-центра, так и отдельным продуктом. Сегодня мы поставляем наше решение в двух вариантах: on-premise - в ИТ-контур заказчика, либо в облачной версии по принципу SaaS. Включение CraftTalk в независимый рейтинг ключевых KMS-решений российского рынка - очередной экспертное признание функционала нашей платформы», - отметил Денис Петухов, генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk.

Владимир Бахур

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