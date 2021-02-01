Спецпроекты

Резидент «Сколково» помог «Магниту» разработать семейство чат-ботов

Интеграция Внедрения
, Текст: Владимир Бахур

На базе решения резидента Фонда «Сколково» – компании CraftTalk, «Магнит» внедрила платформу корпоративных чат-ботов для текстовых контакт-центров. Ритейлер создает единое внутреннее информационное поле, обеспечивающее комфортную работу персонала и эффективность бизнес-процессов.

Объединенная команда «Магнита» и CraftTalk разработала семейство чат-ботов для разных бизнес-подразделений торговой сети: Единого контакт-центра, Общего центра обслуживания, подразделений, работающих с Единой государственной автоматизированной информационной системой (ЕГАИС), Департамента маркетинга и др. Все боты технически реализованы на платформе CraftTalk, для каждого из них созданы уникальные базы знаний и сценарии отработки запросов.

Александр Ткаченко, директор по трансформации ИТ сети «Магнит», сказал: «Именно для этих целей нами было принято решение внедрить платформу корпоративных чат-ботов для сотрудников, ведь большинство запросов от персонала идет по стандартным процедурам. Проект по разработке сценарных, интеллектуальных чат-ботов на отечественной платформе CraftTalk направлен на автоматизацию внутренних бизнес-процессов и снижение нагрузки на административный персонал сети».

Денис Петухов, генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk, сказал: «За время работы платформы боты уже обработали тысячи запросов, что позволило перевести в текстовую коммуникацию большой объем рутинных вопросов».

Сегодня корпоративные чат-боты «Магнита» работают в мессенджерах Telegram и Viber, при этом интегрированы с рабочей почтой и веб-чатом на корпоративном портале. В перспективе планируется интеграция виртуальных помощников с WhatsApp, платформой MS Teams и мобильным приложением сети. Подключение сотрудников «Магнита» к любому из ботов проводится по прямым ссылкам из мессенджеров, а также по QR-кодам, указанным на листовках, памятках и внутреннем портале.

Андрей Коньшин, проектный менеджер Кластера информационных технологий Фонда «Сколково», сказал: «Чат-боты, способные выполнять рутинную работу в таких подразделениях, как HR или секретариат, значительно снизят нагрузку на сотрудников. Особенно хочется выделить идею создания ИТ-бота, так как зачастую в ИТ-поддержку пользователи пишут большое количество однотипных вопросов. Теперь ответы на них они могут получить быстро и квалифицированно. Эта интеграция представляется очень перспективной с точки зрения экономии как материальных, так и человеческих ресурсов».

При реализации проекта также решен ряд важных технических вопросов. Например, для легкой интеграции с внутренними системами «Магнита» разработан агент Rest API, который позволяет сотрудникам компании без навыков программирования проводить настройку интеграций на платформе. Для ограничения прав доступа к внутренним ресурсам «Магнита» через чат-бота разработан механизм авторизации с помощью Active Directory Federation Services (ADFS) в мессенджерах. Боты интегрированы с внутренними системами ретейлера HelpDesk и Active Directory.

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