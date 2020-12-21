Спецпроекты

CraftTalk и BSS начинают сотрудничество в области омниканальных платформ

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

BSS начала сотрудничество с компанией CraftTalk, создателем уникальной AI-платформы для контакт-центров. Партнеры намерены интегрировать свои решения в области автоматизации и омниканального обслуживания клиентов.

Обе ИТ-компании обладают высокотехнологичными решениями в области текстовых коммуникаций на базе искусственного интеллекта, а также отработанными методиками внедрения своих решений в финансовом секторе.

Компания BSS активно развивает собственную омниканальную диалоговую платформу Digital2Speech. Платформа состоит из нескольких интегрированных между собой модулей, в том числе, виртуального робота-ассистента, голосовой биометрии и речевой аналитики, которые могут выступать как самостоятельные решения, так и работать в комплексе.

Решение CraftTalk — это простая в развертывании и эксплуатации омниканальная платформа для коммуникации с клиентами. Комплексное решение представляет собой текстовый контакт-центр на основе технологий искусственного интеллекта. В состав платформы входят такие модули, как омниканальный чат, рабочее место оператора, интеллектуальный чат-бот, база знаний, система аналитики.

«Технологии автоматизированной и роботизированной коммуникации все основательнее входят в нашу повседневную жизнь. Люди не готовы ждать ответа оператора на линии - они хотят решать вопрос здесь и сейчас. Наша платформа Digital2Speech реализует именно такой подход. В ходе выполнения проекта в одной из крупнейших финансово-кредитных организаций мы начали сотрудничество с компанией CraftTalk, представляющей перспективную отечественную разработку в этой области. Нас заинтересовали модули «чат платформа» и «база знаний», которые гармонично дополняют Digital2Speech и уже имеют успешные внедрения на рынке», - прокомментировал сотрудничество руководитель направления развития голосовых продуктов и интеллектуальных сервисов компании BSS Юрий Ледаков.

«BSS – один из лидеров ИТ-рынка, давно и успешно специализирующийся на работе с компаниями финансового сектора. Коллеги стабильно занимают высокие позиции в отраслевых рейтингах и реализовали ряд проектов по автоматизации работы контакт-центров. Не секрет, что один из инструментов улучшение AI-платформ для контакт-центров – это интеграция знаний и пользовательского опыта. Уверен, что совместная работа усилит рыночный потенциал продуктов CrafTalk и BSS и привнесет новое качество в проекты наших заказчиков», - отметил генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk Денис Петухов.

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