Softline и Crafttalk стали партнерами в области омниканальных решений для контакт-центров

Softline заключила соглашение с компанией Crafttalk, которая является создателем ИИ-платформы для контакт-центров. В рамках партнерства Softline получила право не только выступать в роли дистрибьютора лицензий Crafttalk на российском ИТ-рынке, но и использовать разработку вендора в составе собственных комплексных решений для сегментов B2B, B2C и G2C.

Решение Crafttalk — это простая в развертывании и эксплуатации омниканальная платформа для коммуникации с клиентами. Комплексное решение представляет собой текстовый контакт-центр на основе технологий искусственного интеллекта. В состав платформы входят такие модули, как омниканальный чат, рабочее место оператора, интеллектуальный чат-бот, база знаний, система аналитики.

Уникальность разработки заключается в том, что ИИ-ассистент и интегрированный интеллектуальный чат-бот не просто умеют отвечать на вопросы, но и создают сценарии выбора. На основе данных собственной базы знаний и реальных диалогов операторов система дает точный и быстрый ответ даже при одновременном использовании более 6 тыс. тематик. При этом искусственный интеллект обучается в режиме реального времени. Особенно эффективно решение можно использовать в тех организациях, где штатная численность операторов составляет пять или более человек. Crafttalk уже внедрили крупнейшие контакт-центы, банки и логистические компании. Среди них — Neovox, «Фронт лайн», Альфа-банк в Казахстане.

Согласно партнерскому соглашению, Softline будет распространять лицензии Crafttalk и использовать их в своих проектах для заказчиков, которым необходимы сервисы для оперативной омниканальной коммуникации в сфере B2B, B2C и G2C. При этом клиенты Softline могут приобретать лицензии как на полный комплекс компонентов платформы, так и на ее отдельные модули.

«Портфель партнерских решений компании Softline активно расширяется. Мы следим за новыми технологическими предложениями в самых перспективных сферах, чтобы у наших заказчиков был максимально широкий выбор проверенных продуктов и сервисов, готовых закрыть их потребности. Решение Crafttalk предлагает комплексные возможности по повышению эффективности и автоматизации коммуникаций в текстовых каналах для таких направлений, как внутрикорпоративные службы, продажи, маркетинг, HR, техподдержка, клиентский сервис и другие», — сказал преимущества платформы менеджер по развитию бизнеса департамента развития бизнеса Microsoft компании Softline Андрей Андреев.

«Мы развиваем партнерскую сеть, и для нас большая честь стать частью экосистемы Softline — лидирующего глобального провайдера ИТ-решений и сервисов. Включение нашего продукта в портфель Softline говорит о востребованности текстовых платформ в сфере клиентских коммуникаций. Спрос на решения в области совершенствования работы контакт-центров на основе искусственного интеллекта продолжает расти, и мы уверены, что Softline сможет закрыть потребности своих заказчиков по этому направлению и наращивать количество проектов на базе нашей платформы», — сказал о преимуществах партнерства генеральный директор и сооснователь компании Crafttalk Денис Петухов.