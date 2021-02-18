Российская платформа для создания корпоративных чат-ботов CraftTalk интегрирована с Microsoft Teams

CraftTalk осуществила полноценную интеграцию интеллектуальной чат-бот платформы с сервисом Microsoft Teams. Теперь решение CraftTalk доступно на глобальном уровне на платформах Microsoft Azure и Microsoft AppSource.

Microsoft Teams – это платформа совместной работы, объединяющая все инструменты рабочего процесса, такие как онлайн-конференции, чаты, звонки и т.д., входящая в пакет офисных продуктов Microsoft 365. Решение работает как web-, так и мобильное приложение. На конец 2020 года количество ежедневных активных пользователей Microsoft Teams достигло 115 миллионов человек. Таким образом, за вторую половину прошлого года их число выросло на 53% (по данным на конец апреля 2020 года, количество ежедневных пользователей составляло 75 миллионов). Эта тенденция отражает спрос на Teams как на платформу для совместной работы и обучения, соответствующую самым высоким требованиям информационной безопасности.

В свою очередь платформа CraftTalk позволяет организовать работу чат-ботов в привычной для многих бизнес-пользователей среде Microsoft Teams. В составе решения: омниканальная чат-платформа, база знаний, чат-боты с ИИ, ИИ-подсказки, система аналитики и мониторинга. Также платформа позволяет реализовать омниканальное обслуживание, в том числе и с помощью чат-ботов в колл-центрах любого уровня. Особенностью платформы является возможность ее постоянного оперативного обучения у операторов, что позволяет обрабатывать от 30% до 70% типичных запросов без привлечения человека. Платформу CraftTalk уже внедрили крупнейшие контакт-центры, банки и логистические компании. Среди них – «Магнит», Neovox, «Фронт Лайн», Россельхозбанк, Альфа-Банк в Казахстане.

Согласно прогнозу MarketsandMarkets, ожидается, что объем рынка чат-ботов вырастет с $2,6 млрд в 2019 году до $9,4 млрд к 2024 году при совокупном годовом темпе роста (CAGR) в течение прогнозируемого периода на 29,7%. Ключевые факторы роста рынка включают развитие технологий в сочетании с растущим спросом клиентов на самообслуживание и круглосуточную поддержку клиентов и сотрудников при более низких эксплуатационных расходах.

CraftTalk активно развивается на российском рынке чат-ботов, который по оценке отраслевого союза «нейронет» в 2019 г. составил 1,5 млрд руб., а в 2020 показал трехкратный рост. В основном рынок растет за счет внедрения в банках, финансовых и страховых компаниях, активно распространяется в ритейле, ресторанном бизнесе и сфере доставки еды и интернет-торговли.

Внутренние чат-боты используются для снижения нагрузки на административный персонал за счет автоматизации различных рутинных бизнес-процессов, таких как HR, техподдержка, системы внутреннего документооборота, информационные справочники и пр.

«Интеграция платформы CraftTalk с Microsoft Teams была выполнена при полной технической поддержке команды Microsoft с учетом всех особенностей API вендора. Мы выполнили полную интеграцию нашего решения в экосистему Microsoft 365. Теперь разработка российского решения доступна для пользователей во всем мире», – отметил Денис Петухов, генеральный директор и сооснователь компании CraftTalk.

«Одним из приоритетов вместе с постоянным развитием самой платформы Microsoft Teams является развитие магазина приложений. Мы заинтересованы в интеграции с дополнительными сервисами, которые подтвердили свою востребованность у корпоративных заказчиков. Переход на дистанционную работу повысил востребованность чат-ботов. Решение CraftTalk отличается простотой настройки и запуска интеллектуальных чат-ботов, не требуя от заказчика специализированных знаний», – комментирует глава направления продвижения решений для бизнес-продуктивности Microsoft Россия Мария Шорина.

Решение CraftTalk доступно на глобальном уровне на платформах Microsoft Azure и Microsoft AppSource. Клиенты, использующие Microsoft Teams, могут уже сейчас приобрести нужные лицензии и модули платформы CraftTalk и начать создавать собственные чат-боты, работающие в привычной среде Microsoft.

Интеграция решений выполнена бесшовным образом и не требует от ИТ-служб компаний сложных действий. Решение позволяет создать нужное количество ботов по всем необходимым тематикам. Боты на базе CraftTalk автоматически появляются в списке корпоративных контактов. Также выполняется автоматическая авторизация корпоративных пользователей, имеющих право доступа к тем или иным ботам.