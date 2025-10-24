Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения
|

«Почта России» добавила Max в федеральную омниканальную платформу CraftTalk для онлайн-коммуникаций с клиентами

«Почта России» завершила интеграцию собственной омниканальной цифровой платформы для онлайн-коммуникаций с клиентами в мессенджере Max. С помощью этой платформы контакт-центр почтового оператора обрабатывает текстовые сообщения от частных лиц и организаций по всей стране. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Технологическим партнером проекта выступает российская компания CraftTalk, разработчик ИИ-платформы для омниканальных коммуникаций и управления знаниями, участник Фонда «Сколково».

Платформу запустили в 2025 г. Она работает с запросами клиентов по всем онлайн-каналам «Почты» – сайт, мобильное приложение, а также чаты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». С появлением российского мессенджера Max «Почта России» включила этот канал в свою официальную коммуникацию с клиентами. Интеграция с мессенджером заняла несколько дней, так как CraftTalk заранее настроил возможность оперативного подключения данного канала в свое решение.

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Клиенты все чаще пишут нам сообщения в соцсетях и мессенджерах. За последние три месяца число таких сообщений увеличилось почти вдвое. Чтобы удобнее было общаться, мы создали специального помощника (бота) в российском мессенджере Max. Этот помощник быстро помогает отправить письмо или посылку, записаться в почтовое отделение или вызвать курьера. Если потребуется помощь живого сотрудника, бот сразу передаст ваше сообщение специалистам», — сказал директор блока по управлению онлайн-каналами «Почты России» Дахир Семенов.

«Одной из задач интеграции с Max было обеспечение работы операторов службы поддержки и ИИ-ассистента со сложными логическими сценариями, которые существуют в омниканальной платформе нашего заказчика. Напомню, что для корректных и оперативных ответов платформа интегрирована в основные внутренние информационные системы «Почты России». Это позволяет оказывать клиентский сервис на высоком уровне с учетом запросов конкретного пользователя», — сказал Денис Петухов, генеральный директор CraftTalk.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

В Англии стала незаконной 30% комиссия на приложения для iPhone и iPad

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Нейросети уничтожают интернет. Масштабный сбой устроила не Amazon, а кривой ИИ, заменивший живых ИТ-шников

Павел Борченко, SL Soft: 80% сотрудников отправляют рабочую информацию в нейросети

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще