«Диасофт» включена в Gartner Market Guide 2022

Компания «Диасофт» с платформой развития Digital Q.Omnichannel вошла в список мировых поставщиков цифровых банковских решений Market Guide for Digital Banking Multichannel Solutions 2022 аналитической компании Gartner.

Данный отчет является одним из самых авторитетных исследований мирового рынка цифровых банковских решений, цель которого – предоставить ИТ-директорам финансовых организаций, отвечающим за трансформацию финансовых технологий, доступ к аналитической информации о цифровых банковских платформах.

Цифровые решения, входящие в состав платформы развития Digital Q.Omnichannel, помогают финансовым организациям решать задачи цифровой трансформации, совершенствовать клиентский опыт и увеличивать охват клиентов. Используя преимущества современных технологий и микросервисной архитектуры, клиенты компании «Диасофт» получают возможность быстро расширять свое присутствие на рынке как за счет подключения новых каналов обслуживания, так и благодаря легкой интеграции с цифровыми экосистемами и торговыми площадками. Омниканальный подход, заложенный в архитектуру всех решений в составе Digital Q.Omnichannel, обеспечивает единство клиентского опыта вне зависимости от канала взаимодействия, позволяет наладить быстрый выпуск на рынок новых продуктов и оптимизирует бизнес-процессы обслуживания клиентов.

Как совместить плюсы «облака» и своей инфраструктуры Инфраструктура

«Мы гордимся тем, что «Диасофт» включен в список успешных мировых вендоров мультиканальных банковских решений Market Guide for Digital Banking Multichannel Solutions, а наши решения доказали свое соответствие строгим критериям, предъявляемым аналитиками Gartner к участникам отчета, – отметил Евгений Сентябрев, член правления, директор департамента «Цифровые решения» компании «Диасофт». – Платформа развития Digital Q.Omnichannel предоставляет спектр готовых решений для всесторонней поддержки бизнес-процессов любой финансовой организации и обеспечивает быструю трансформацию клиентского обслуживания за счет выстраивания оптимального цифрового пути клиента. Встроенные в платформу low-code-инструменты позволяют клиентам «Диасофт» самостоятельно развивать и кастомизировать установленные решения, обеспечивая непрерывное гибкое развитие бизнеса».