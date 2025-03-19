Разделы

ПО Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

Омниканальность и аналитика в реальном времени: САТЕЛ устанавливает новые стандарты для контакт-центров

Сегодня крупные компании все чаще сталкиваются с проблемой обеспечения эффективного взаимодействия с клиентами при обработке обращений, поступающих из различных каналов коммуникаций. Ввиду постоянного переключения между разными системами увеличивается нагрузка на операторов контакт-центра, а качество обслуживания заметно снижается. Для решения этих задач эксперты компании САТЕЛ представили новые возможности контакт-центра «РТУ-Атмосфера». Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

«РТУ-Атмосфера» представляет собой омниканальный контакт-центр для автоматизации работы операторов и супервизоров, позволяющий эффективно взаимодействовать с клиентами напрямую из браузера, проводить мониторинг нагрузки и контролировать качество обслуживания. Решение включает в себя систему исходящих кампаний и отложенных вызовов, блок отчетности и статистических данных, нейросетевые агенты (голосовые роботы и чат-боты), а также современные технологии для масштабирования, увеличения производительности и взаимодействия со сторонними системами.

«Ключевой особенностью решения является автоматизированное рабочее место оператора, которое объединяет все типы обращений в одном интуитивно понятном интерфейсе. Операторы получают мгновенный доступ к экспертной базе знаний и информационным ресурсам, необходимым для качественного обслуживания клиентов. Такой подход не только повышает эффективность работы, но и значительно сокращает время обработки обращений, что положительно сказывается на уровне клиентского сервиса», — сказал Роман Милованов, руководитель направления разработки решений для контакт-центров компании САТЕЛ.

Неотъемлемой частью «РТУ-Атмосфера» являются голосовые роботы и чат-боты ZIAX, функционирующие в рамках контекстно-интентной модели, разработанной специалистами компании. Модель задает жесткие правила обработки заявок, благодаря чему роботы безошибочно отслеживают контекст разговора с пользователем, извлекают необходимые данные, фиксируют и обрабатывают любые запросы клиента.

«Важным компонентом в контекстно-интентной модели является технология RAG (генерация с дополненной выборкой), которая обогащает контекст и запрос пользователя данными из локальной базы знаний о компании (документация, инструкции и т.д.), — сказал Роман Милованов. — Эти дополненные данные направляются в языковую модель, которая формирует максимально точные и информативные ответы».

«РТУ-Атмосфера» – это единая экосистема, позволяющая контакт-центрам выйти на новый уровень омниканальности: объединение сторонних систем, обработка обращений по всем каналам коммуникаций, отображение полной информации о клиенте, анализ звонков, доступ к экспертной системе и многое другое. Каждое взаимодействие с клиентом превращается в персонализированный опыт, где технологии работают на благо человека.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

Власти пишут новые правила работы с биометрией российских граждан, включающие «векторную модель»

В России изобрели дешевый метод измерения пульса по видео

Softline потратит больше 300 миллионов на покупку двух разработчиков

«СКБ Контур» полностью выкупил сервис аналитики для маркетплейсов и взял на себя его руководство

Российский разработчик ПО для финтеха заработал на бирже 540 миллионов

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще