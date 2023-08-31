Mango Office обновил сервиса «Мультиканальная аналитика»

Поставщик облачных коммуникационных решений для бизнеса Mango Office сообщил об обновлении сервиса «Мультиканальная аналитика». В летнем релизе появилась функциональность, которая позволяет отследить всю цепочку касаний с рекламными каналами и показать, какая из комбинаций является более успешной в привлечении клиентов.

В обновленной версии «Мультиканальной аналитики» появились данные по ассоциированным конверсиям — источникам, которые участвовали в привлечении целевого действия, но напрямую его не привели. Теперь можно отследить, какой канал трафика чаще других знакомит пользователей с продуктом и компанией, а какой — конвертирует визиты в продажи. Эти данные можно использовать, чтобы заранее планировать цепочки привлечения клиентов.

«Сегодня бизнес инициирует интегрированные рекламные кампании, в которых одновременно задействовано несколько каналов и форматов коммуникации, — сказала Марина Иванченко, директор по продуктам и маркетингу Mango Office. — Такие кампании позволяют с большей вероятностью «дожать» целевую аудиторию до лида. Но возникает вопрос, какая именно реклама оказала решающее воздействие на принятие решения. Ошибка маркетологов — оценивать эффективность всей кампании только по последнему касанию. В этом случае другие платные каналы могут быть признаны неэффективными и отключены, хотя именно их влияние и было наиболее важным в этой цепочке. Возможен и второй вариант: маркетолог понимает, что используемые каналы влияют на конечный результат, но не видит, какие конкретно и насколько. В этом случае компания продолжает тратить бюджеты на продвижение без четкого понимания, какой вклад вносит каждый из каналов. Эта задача решается за счет подключения Мультиканальной аналитики: маркетолог видит всю цепочку касаний клиента с рекламой и понимает, какие каналы были задействованы в процессе принятия решения, а какие — нет или минимально».

Все данные аналитики представлены в отчетах. Они отображают, какие каналы участвуют в привлечении заявок и продаж и какова степень их влияния, рассчитывают бизнес-показатели по разным моделям атрибуции. Например, сколько заявок привел канал по первому и последнему касанию, а также по линейной модели атрибуции. Отдельно можно сравнивать влияние рекламных каналов на покупателя за разные периоды.

По данным Mango Office, сервис позволяет снизить стоимость привлечения клиентов до 70% за счет использования только тех каналов, которые участвуют в привлечении целевого действия.

Мультиканальная аналитика входит в состав продуктовой линейки MarTech-инструментов Mango Office, наряду с коллтрекингом и email-трекингом, сквозной аналитикой и сервисом «Анализ конкурентов».