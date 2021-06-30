Объявлены 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль

Тестирование цифрового рубля

Центральный банк (ЦБ) планирует разработать прототип платформы цифрового рубля уже в декабре 2021 г. Тестирование платформы начнется в январе 2022 г. и будет проходить в несколько этапов на протяжении 12 месяцев. По результатам тестирования ЦБ сформирует дорожную карту по внедрению цифрового рубля в России. Информация об этом опубликована на официальном сайте ЦБ.

«Цифровой рубль — это проект по созданию новой платежной инфраструктуры для повышения доступности и снижения стоимости платежей и переводов для граждан и бизнеса», — отмечает первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

В тестировании новой формы рубля примут участие 12 банков: «Ак барс банк», Альфа-банк, банк «Дом.РФ», ВТБ, Газпромбанк, «Тинькофф банк», Промсвязьбанк, Росбанк, Сбербанк, СКБ-банк, банк «Союз» и Транскапиталбанк.

Центробанк назвал 12 банков, которые станут первыми тестировать цифровой рубль, начиная с января 2022 года

На первом этапе планируется протестировать эмиссию цифрового рубля и ряд операций с ним, также говорится на сайте ЦБ. В дальнейшем предполагается расширение списка тестируемых операций, а также увеличение количества участников пилота.

Что такое цифровой рубль и зачем он нужен

О цифровом рубле стало известно в октябре 2020 г., когда ЦБ подготовил консультативный доклад, в котором подробно рассказал о концепции новой формы денег. Как сказано в докладе ЦБ, цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться ЦБ в цифровом виде. При этом цифровой рубль будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных рублей. С одной стороны, он позволит совершать дистанционные операции онлайн. С другой, — им можно будет воспользоваться и в без доступа к интернету, предварительно зарезервировав определенную сумму цифровых рублей в своем электронном кошельке.

Все три формы российского рубля будут равноценными: один рубль наличными равен одному безналичному рублю и один цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. При этом пополнить свои средства в цифровом рубле можно будет за счет средств с банковского счета или карты, а также за счет наличных.

Цифровой рубль сможет сделать платежи еще быстрее, проще и безопаснее. Развитие цифровых платежей, равный доступ к цифровому рублю для всех лиц приведут к снижению стоимости платежных услуг, денежных переводов и к росту конкуренции среди финансовых организаций, говорится в консультативном докладе ЦБ.

О завершении создания прототипа платформы цифрового рубля Ольга Скоробогатова рассказывала в апреле 2021 г.

Цифровой рубль не является «крипторублем»

Цифровой рубль не является криптовалютой. Важные признаки криптовалют - это отсутствие единого эмитента и гарантий защиты прав потребителей, их стоимость подвержена серьезным колебаниям. В большинстве стран их нельзя использовать для оплаты товаров и услуг, и, как правило, они не имеют единого института, который обеспечивал бы сохранность таких средств.

«Цифровой рубль ЦБ обладает такими свойствами денег, как признание его в качестве универсального платежного средства, способностью обменять его на другие формы национальной валюты в соотношении 1:1. Этих свойств частные криптовалюты лишены», — подтвердил зампред ЦБ Алексей Заботкин.