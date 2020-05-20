На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках

Минкомсвязи запустило сервис по получению банковских услуг, в том числе и по оформлению заявлений на получение кредита, через «Госулуги». На начальном этапе к проекту присоединились 20 банков, включая «Сбербанк» и «Райффайзенбанк».



Банковские услуги онлайн

На базе портала «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий россиянам в режиме онлайн предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде. Проект запустили Минкомсвязи России и Банк России, и он дает возможность получать услуги российских банков без необходимости посещать их офисы. Сам сервис на госуслугах пока не виден, то есть, к примеру, для заполнения заявления на предоставление кредита клиенту надо будет обратиться на сайт банка, и оттуда он будет перенаправлен в необходимый раздел портала госуслуг. Новый сервис пригодится россиянам, в том числе в период пандемии коронавируса Covid-19.

Сервис разработан и запущен в рамках эксперимента по запуску цифрового профиля граждан России в соответствии с постановлением Правительства России №710 от 3 июня 2019 г. «Мы запустили сервис в экспериментальном порядке – именно сейчас он востребован и гражданами, и банками. В условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, при этом потребность в банковских услугах, конечно, сохраняется», – сказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

Для чего разрабатывался сервис

Созданный Минкомсвязи и Банком России сервис позволит финорганизациям получать требующиеся им сведения о гражданах, размещенные в различных базах данных, в том числе в базах Росреестра, Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной налоговой службы (ФНС) и Министерства внутренних дел (МВД), без необходимости дополнительного предоставления им документов самими гражданами. При этом доступ к нужным персональным данным банки смогут получить только с согласия их владельца, хранящегося в едином реестре цифровых согласий. По словам первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, сервис реализован с учетом необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству.

Пользователи портала госуслуг теперь могут пользоваться услугами банков, не посещая их офисы

Предоставив свое согласие на доступ финансовых организаций к персональным данным, россияне смогут получать банковские услуги, не выходя из дома. К примеру, часть подключенных к сервису банков уже начали предоставлять своим клиентам услугу по заполнению анкеты на дистанционное предоставление клиента. Пользователи могут сделать это непосредственно в личном кабинете на сайте госуслуг. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и CASCO через этот сервис.

По состоянию на 20 мая 2020 г. к новому сервису были подключены 20 банков и четыре страховые компании. Как сообщили CNews в Ассоциации Финтех, на площадке которой разрабатывалась концепция цифрового профиля, в число первых шести банков, уже предлагающих услуги с использованием сервиса, вошли: Сбербанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк, «Ак Барс» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).

Максут Шадаев добавил, что реализованный механизм работы является универсальным и предполагает гибкое использование. «Для бизнеса это прежде всего возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан это возможность выразить согласие на передачу цифровых документов из государственных источников коммерческим организациям и распоряжение своими данными с помощью государственной платформы согласий», – сказал министр.

Планы по развитию сервиса

В будущем, как сообщили в Минкомсвязи, список подключенных к сервису кредитных организаций будет увеличиваться, но определенные сроки появления тех или иных банков в составе участников проекта в министерстве не назвали. В дальнейшей перспективе сервис будет расширен на все действующие кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями, к которым организации будут иметь доступ с согласия гражданина.

К этим сведениям относятся, в том числе, информация о доходах россиян, которая будет заимствована из информационных систем ФНС и Минтруда России, а также сведения из Бюро кредитных историй (БКИ). Соответствующий проект акта проходит согласование с заинтересованными государственными органами.

Другие нововведения на «Госуслугах»

Портал госуслуг по мере развития приобретает новые возможности. К примеру, 12 мая 2020 г. на его основе Минкомсвязи запустило сервис по заполнению заявлений на получение единовременных выплат семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.

В начале мая 2020 г., как сообщал CNews, Минкомсвязи опубликовало законопроект, приравнивающий документы, подписанные на портале госуслуг неквалифицированной электронной подписью к бумажным документам с собственноручной подписью. В рамках изменений Минкомсвязи предложило провести эксперимент по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи на территории России.

В случае принятия законопроекта эксперимент пройдет в период с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Одной из причин его проведения, как сказано в пояснительной записке к документу, ведомство называет широкое распространение коронавирусной инфекции – на момент публикации материала Россия находилась на втором месте в мире по количеству заболевших Covid-19.