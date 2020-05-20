На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках
Минкомсвязи запустило сервис по получению банковских услуг, в том числе и по оформлению заявлений на получение кредита, через «Госулуги». На начальном этапе к проекту присоединились 20 банков, включая «Сбербанк» и «Райффайзенбанк».
Банковские услуги онлайн
На базе портала «Госуслуги» заработал сервис, позволяющий россиянам в режиме онлайн предоставлять информацию о себе в кредитные и страховые организации и получать услуги и сервисы полностью в цифровом виде. Проект запустили Минкомсвязи России и Банк России, и он дает возможность получать услуги российских банков без необходимости посещать их офисы. Сам сервис на госуслугах пока не виден, то есть, к примеру, для заполнения заявления на предоставление кредита клиенту надо будет обратиться на сайт банка, и оттуда он будет перенаправлен в необходимый раздел портала госуслуг. Новый сервис пригодится россиянам, в том числе в период пандемии коронавируса Covid-19.
Сервис разработан и запущен в рамках эксперимента по запуску цифрового профиля граждан России в соответствии с постановлением Правительства России №710 от 3 июня 2019 г. «Мы запустили сервис в экспериментальном порядке – именно сейчас он востребован и гражданами, и банками. В условиях самоизоляции и удаленной работы необходимо снизить количество посещений мест скопления людей, при этом потребность в банковских услугах, конечно, сохраняется», – сказал глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Для чего разрабатывался сервис
Созданный Минкомсвязи и Банком России сервис позволит финорганизациям получать требующиеся им сведения о гражданах, размещенные в различных базах данных, в том числе в базах Росреестра, Пенсионного фонда России (ПФР), Федеральной налоговой службы (ФНС) и Министерства внутренних дел (МВД), без необходимости дополнительного предоставления им документов самими гражданами. При этом доступ к нужным персональным данным банки смогут получить только с согласия их владельца, хранящегося в едином реестре цифровых согласий. По словам первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой, сервис реализован с учетом необходимых мер по защите информации на базе инфраструктуры электронного правительства, которая принадлежит государству.
Предоставив свое согласие на доступ финансовых организаций к персональным данным, россияне смогут получать банковские услуги, не выходя из дома. К примеру, часть подключенных к сервису банков уже начали предоставлять своим клиентам услугу по заполнению анкеты на дистанционное предоставление клиента. Пользователи могут сделать это непосредственно в личном кабинете на сайте госуслуг. Страховые компании пока тестируют возможность оформления полисов ОСАГО и CASCO через этот сервис.
По состоянию на 20 мая 2020 г. к новому сервису были подключены 20 банков и четыре страховые компании. Как сообщили CNews в Ассоциации Финтех, на площадке которой разрабатывалась концепция цифрового профиля, в число первых шести банков, уже предлагающих услуги с использованием сервиса, вошли: Сбербанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-банк, «Ак Барс» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ).
Максут Шадаев добавил, что реализованный механизм работы является универсальным и предполагает гибкое использование. «Для бизнеса это прежде всего возможность встраивать данный сервис в свои цифровые сквозные сценарии оказания услуг. Для граждан это возможность выразить согласие на передачу цифровых документов из государственных источников коммерческим организациям и распоряжение своими данными с помощью государственной платформы согласий», – сказал министр.
Планы по развитию сервиса
В будущем, как сообщили в Минкомсвязи, список подключенных к сервису кредитных организаций будет увеличиваться, но определенные сроки появления тех или иных банков в составе участников проекта в министерстве не назвали. В дальнейшей перспективе сервис будет расширен на все действующие кредитные и микрофинансовые организации, а также дополнен новыми сведениями, к которым организации будут иметь доступ с согласия гражданина.
К этим сведениям относятся, в том числе, информация о доходах россиян, которая будет заимствована из информационных систем ФНС и Минтруда России, а также сведения из Бюро кредитных историй (БКИ). Соответствующий проект акта проходит согласование с заинтересованными государственными органами.
Другие нововведения на «Госуслугах»
Портал госуслуг по мере развития приобретает новые возможности. К примеру, 12 мая 2020 г. на его основе Минкомсвязи запустило сервис по заполнению заявлений на получение единовременных выплат семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
В начале мая 2020 г., как сообщал CNews, Минкомсвязи опубликовало законопроект, приравнивающий документы, подписанные на портале госуслуг неквалифицированной электронной подписью к бумажным документам с собственноручной подписью. В рамках изменений Минкомсвязи предложило провести эксперимент по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной электронной подписи на территории России.
В случае принятия законопроекта эксперимент пройдет в период с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. Одной из причин его проведения, как сказано в пояснительной записке к документу, ведомство называет широкое распространение коронавирусной инфекции – на момент публикации материала Россия находилась на втором месте в мире по количеству заболевших Covid-19.