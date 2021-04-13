В Москве создан онлайн-сервис для бронирования книг в городских библиотеках

На портале mos.ru теперь доступен сервис для поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы». Он позволяет узнать, в какой из библиотек столицы есть в наличии необходимые издания, и забронировать их онлайн. Также сервис оповестит, когда заказ будет готов к выдаче в библиотеке (его необходимо забрать в течение трех дней). Чтобы пользоваться сервисом нужно иметь единый читательский билет и стандартную или полную учетную запись в личном кабинете на mos.ru

«Недавно мы закончили подключение городских библиотек к общей информационной системе. Сейчас москвичи могут брать книги в любой из них по единому читательскому билету. Регистрироваться в каждой для этого больше не нужно. Новый этап ― создание удобного цифрового сервиса для жителей. По принципу одного окна он объединил книжные фонды и все современные возможности столичных библиотек», ― рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Чтобы найти и забронировать книгу с помощью сервиса, необходимо открыть на mos.ru раздел «Услуги» и выбрать категорию «Культура, спорт и отдых». Искать необходимые издания можно по названию, автору, издательству и другим параметрам. Сервис отобразит на интерактивной карте все библиотеки, в которых они есть в наличии, с указанием адреса, телефона и времени работы читален, а также количества книг, доступных для онлайн-бронирования. После выбора библиотеки нужно ввести данные получателя ― номер единого читательского билета, а затем нажать на кнопку «Забронировать».

Чтобы пользоваться новым сервисом, необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на mos.ru. Зарегистрироваться на портале может любой желающий. Для этого достаточно заполнить онлайн-форму, указав фамилию, имя и отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, придумать пароль и контрольный вопрос (он пригодится для восстановления пароля). После регистрации пользователь получит стандартную учетную запись. Она предусматривает базовый набор услуг и сервисов.

Получить полный доступ ко всем услугам mos.ru можно онлайн с помощью подтвержденной учетной записи на портале gosuslugi.ru. В этом случае при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку «Госуслуги». Еще один способ ― прийти в любой центр госуслуг «Мои документы», предъявить там паспорт и заполнить заявление с указанием номера СНИЛС.

Информация о забронированных книгах или заказах, находящихся в процессе оформления, будет отображаться в кабинете читателя. В нем же появится уведомление, когда издание будет готово к выдаче в библиотеке. Забронированные с помощью нового сервиса книги можно забрать домой или взять их в читальный зал библиотеки.

Понравившиеся книги удобно добавлять в раздел «Избранное», который находится в кабинете читателя, и затем бронировать их в любое удобное время. Также пользователи сервиса могут узнавать о новых поступлениях в библиотечные фонды и выбирать книги в тематических подборках. Среди них, например, «Литература для детей» или «Топ популярных изданий». Подборки книг и информация о книжных новинках публикуются на главной странице сервиса.

Новый сервис для поиска и бронирования книг подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе (АБИС). Это значит, что пользователям доступна информация о книгах, периодике и других изданиях, которые хранятся во всех читальнях столичного Департамента культуры. Сегодня электронный каталог АБИС насчитывает свыше 13 миллионов изданий ― газет, журналов, научной, профессиональной и художественной литературы.

Получать книги в библиотеках горожане могут по единому читательскому билету. Это пластиковая карта, на которую нанесены штрихкод и 13-значный уникальный номер. Москвичи уже оформили свыше 490 тысяч таких читательских билетов. В 2020 году по ним взяли более шести миллионов изданий.

Чтобы получить единый читательский билет, нужно прийти в городскую библиотеку с паспортом. Оформить билет можно не только на взрослого, но и на ребенка. Для этого родителю (или официальному представителю) необходимо взять его с собой, предъявить свой паспорт, а также свидетельство о рождении ребенка или другой документ, подтверждающий родство. Оформление карты займет не более 10 минут.

АБИС ― совместный проект Департамента информационных технологий и Департамента культуры. К ней уже подключены все библиотеки Москвы.