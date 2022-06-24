Москва в третий раз подряд возглавила рейтинг качества электронных госуслуг

Москва заняла первое место в национальном рейтинге по качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Столица возглавляет его уже третий год подряд, отметила заммэра Наталья Сергунина. Результаты исследования опубликовали в Минэкономразвития России.

«Москва не только сохранила лидерство, но и дополнительно упрочила свои позиции в рейтинге. Город постоянно совершенствует цифровую экосистему для жителей и бизнеса, модернизирует электронные госуслуги, повышает качество и доступность онлайн-инструментов. Одновременно растет их востребованность. Только с начала этого года ими воспользовались 322,5 млн раз — почти вдвое больше, чем за тот же период 2021 г.», — сообщила Наталья Сергунина.

Столица набрала в рейтинге 95,84 балла из 100 возможных. В тройку лидеров также вошли Московская и Тульская области с результатом 84,19 и 83,67 балла соответственно. Годом ранее Москва получила 87,81 балла.

В 2021 г. на столичном портале mos.ru появились новые сервисы и услуги. В их числе аренда городских пространств и спортивных зон, запись на прием к нотариусу, оформление единого читательского билета и парковочного разрешения для каршеринговых автомобилей, передача сведений о поверке или замене счетчиков воды.

«Город не только запускает новые цифровые возможности, но и модернизирует существующие, чтобы сделать пользование ими максимально комфортным. В результате в 2021 г. из 1,4 млн запросов за услугами в имущественно-земельной сфере более 1,3 млн поступили онлайн. Это вдвое больше, чем в 2020 г. Тогда из 780 тыс. заявок 650 тыс. было обработано через mos.ru. Популярность онлайн-услуг объяснятся их удобством. Если раньше на сбор справок и уточнение всех вопросов могло уйти несколько дней, то сегодня обращаться за нужными услугами и сервисами можно онлайн в любой удобный день и время», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Юрий Соснин, «Астра»: С февраля мы испытываем на себе лавинообразный рост запросов на миграцию Бизнес

При составлении рейтинга в Минэкономразвития оценивали параметры, влияющие на качество предоставления электронных услуг. Эксперты рассматривали, например, возможность получить полную и актуальную информацию о порядке предоставления услуги, удобство подачи заявления, возможность отслеживать его статус в личном кабинете и др.

Москва — один из мировых лидеров по уровню цифровизации всех ключевых сфер жизни. Российская столица — первый мегаполис, который одновременно получил два сертификата соответствия международным стандартам ISO в сфере умных устойчивых городов.

В 2021 г. цифровая экосистема столицы отметила десятилетие. С момента создания ею воспользовались 14,9 млн горожан. В электронном виде москвичам доступно более 380 услуг и сервисов. Среди них запись ребенка в кружок или спортивную секцию, подача заявки на субсидию, оформление лицензии и многое другое. Получить их можно на mos.ru и в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».