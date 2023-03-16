Более 1,6 млн пользователей оценили московские электронные услуги на отлично

В 2022 г. москвичи выше оценивали удобство получения городских услуг в электронном виде на mos.ru. Если в 2021 г. средняя оценка была 4,4, то в 2022 г. она выросла до 4,6. Также в 2022 г. качество услуг на хорошо и отлично оценили почти 1,8 млн человек, из них более 1,6 млн пользователей mos.ru поставили высшую оценку. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

Доля отличных оценок в общем объеме выставленных горожанами вариантов выросла с 78,6% в 2021 г. до 84,3% в 2022 г. Для сравнения: четыре года назад высший балл москвичи ставили в 71% случаев, сообщили в столичном Департаменте информационных технологий. Особое внимание при анализе уделяют оценкам социальных услуг.

«Москва делает все для упрощения получения государственных и муниципальных услуг. Для этого мы развиваем цифровую среду на портале mos.ru. Почти 90% жителей столицы довольны удобством предоставления онлайн-услуг социальной сферы. Наивысшие оценки горожан получили сервисы в области здравоохранения, образования и архивного дела — ими довольно большинство москвичей. Услугами Департамента труда и социальной защиты удовлетворены более 81% горожан. Услугами Комитета ветеринарии довольны свыше 77% москвичей. Услуги в электронном формате делают жизнь проще, ведь их можно получить в любое время в любом месте: достаточно зайти на портал mos.ru. Мы помогли москвичам сократить количество походов в госучреждения и сэкономить время», — сказала Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

Некоторые услуги и сервисы получили очень высокую среднюю оценку пользователей. Услуги «Запись на прием к экспертам» (Мосгосэкспертиза) и «Оформление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» жители оценили на 4,9 балла, «Назначение и предоставление дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка молодым семьям», «Прикрепление ребенка к детской поликлинике», «Передача показаний счетчиков воды и тепла», «Оформление пропусков для грузового транспорта» и «Прием заявлений на получение путевки на отдых и оздоровление детей» — на 4,8 балла.

«Обратная связь помогает нам совершенствовать цифровые услуги столицы. Так, мнения и рекомендации жителей учитываются при проектировании интерфейсов сервисов, чтобы человеку было просто и удобно получать нужные услуги. Этот принцип работы приносит ощутимый результат. Например, большая часть услуг, переведенных в электронный вид в 2021 и 2022 гг., получает высокие положительные оценки жителей. Среди них, например, “Получение единого читательского билета” — 4,8», — сказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Иванов.

Растет и количество активных пользователей. Если в 2021 г. 1,3 млн москвичей оценили качество электронных услуг, то в 2022 г. их число возросло на 45% и составило уже более 1,9 млн.

Удобство заполнения электронной формы горожанам предлагают оценивать по пятибалльной шкале сразу после подачи заявки на mos.ru. Кроме того, здесь можно добавить комментарий, например рассказать разработчикам об удобных для них опциях, о возникших сложностях, а также предложить идеи по улучшению сервисов. С сентября 2022 г. реализуется пилотный проект, в рамках которого после получения результата оказания услуги пользователю на электронную почту приходит письмо с предложением заполнить расширенный опросник на странице «Активного гражданина». Тут требуется оценить по пятибалльной шкале не только удобство получения услуги, но и время ее предоставления, а также доступность разъясняющей информации.

На mos.ru горожанам доступно более 400 онлайн-услуг и сервисов. Здесь можно оформлять документы, просматривать домашние задания и оценки детей в школе, подавать заявки в единый диспетчерский центр, передавать показания приборов учета воды, тепла и электроэнергии, а также получать информацию из медкарты, записываться к врачу, оплачивать коммунальные и другие городские услуги и совершать многие другие операции.