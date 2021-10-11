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Библиотека имени Маяковского будет печатать книги с уникальным дизайном на ЦПМ Xerox Versant 280 Press

Центральная городская публичная библиотека имени В. В. Маяковского модернизировала свою мини-типографию, превратив её в издательское ателье с широким выбором услуг для авторов и дизайнеров. Возможности производства помогла расширить установка полноцветной ЦПМ Xerox Versant 280 Press с дополнительными модулями подачи и опцией Xerox Adaptive CMYK Plus. В этой комплектации машина поддерживает белый, золотой, серебряный, прозрачный и флуоресцентные тонеры. Библиотека имени Маяковского получила возможность печатать ими одной из первых в Санкт-Петербурге.

Новая машина снизила себестоимость полноцветной печати не менее чем на 50% и увеличила производительность полиграфического центра более чем в три раза, обеспечив высокий уровень автоматизации работы оператора. Также установка помогла повысить качество продукции и добавить в ассортимент больше нестандартных материалов и форматов.

«Xerox Versant 280 Press — самый современный комплекс цифровой полноцветной печати, который обеспечивает высокое качество и минимальную себестоимость продукции, — отмечает Сергей Кучумов, заместитель директора по информационным технологиям Центральной городской публичной библиотеки имени В. В. Маяковского. — Отдельно хочется отметить уникальный набор дополнительных цветов, открывающий перед нами новые горизонты как при издании репринтов исторических документов, так и при разработке новых печатных продуктов за пределами стандартной цветовой палитры».

Внедрение инновационных технологий цифровой печати, доступных благодаря Xerox Versant 280 Press, позволит любому посетителю библиотеки выпустить книгу с собственным уникальным дизайном, который сделает ее настоящим арт-объектом. Такие издания будут продаваться в специализированном книжном магазине при библиотеке. Проект по установке Xerox Versant 280 Press был реализован в сотрудничестве с компанией «Копи Лэнд» — партнером Xerox.

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