«Русатом Инфраструктурные решения» разработает в Нижнем Новгороде мобильное приложение для городских сервисов

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Нижнего Новгорода развивают систему коммуникаций с гражданами в различных сферах городской жизни. Для удобства пользователей и оперативного взаимодействия разрабатывается мобильное приложение городских цифровых сервисов.

Проект реализуется в рамках заключенного муниципального контракта между администрацией города и компанией «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в контур управления РИР). В соответствии с ним, компания создаст приложение для централизации информационных ресурсов, направленных на взаимодействие жителей Нижнего Новгорода с администрацией, а также источников информации для жителей города. Работы по контракту будут завершены до конца года.

РИР осуществит разработку системы, которая будет включать в себя мини-приложения: городские новости, голосования, опросы («Активный житель»), афиша и другие. Интерфейс предоставит пользователю возможность быстро и без лишних действий (нативно) получать необходимую информацию.

«Система зарекомендовала себя как эффективный инструмент информационного взаимодействия между администрацией, жителями, предприятиями. Доступ к нужным сервисам должен осуществляться просто и удобно. Надеюсь, что для нижегородцев комфортнее это будет сделать со смартфона через мобильное приложение. Мы стремимся реагировать на запросы и предложения жителей города, вовлекать их в культурно-событийную жизнь, в развитие городской среды», – отметил глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

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«Одним из основных приоритетов администрации является развитие каналов прямой связи с жителями, этот диалог должен быть удобным, современным и доступным каждому. Мобильное приложение – логичное развитие платформы «Лобачевский». Это полезный инструмент, кроме того, многие сервисы позволят сделать жизнь нижегородцев комфортнее, оперативнее дать обратную связь, участвовать в опросе. Мы делаем все необходимое, чтобы система продолжала развиваться, становилась полезнее и удобнее для сотрудников и жителей», – сказал Сергей Кучин, директор по развитию регионов РИР.

Платформа «Лобачевский» заработала в областном центре в 2021 г. Через нее каждый житель области может влиять на развитие городской инфраструктуры, принимать участие в голосованиях, рассказать о текущих проблемах. В настоящее время на портале рассмотрено почти 58 тыс. обращений. Для приема жалоб и обращений на портале созданы отдельные тематические блоки: уличное освещение, брошенный автомобиль, неубранный мусор, отсутствует отопление, ямы на дороге и т.д. Сообщение поступает модераторам, которые направляют его на рассмотрение конкретному исполнителю. Платформа позволяет просматривать процесс обработки обращений жителей – отслеживать статусы и этапы их рассмотрения с момента подачи до реализации. Портал реализован на российском решении «Интеграционная платформа» – собственной разработке РИР, внесенной в реестр отечественного программного обеспечения.