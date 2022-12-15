Саратовская область и «Русатом инфраструктурные решения» будут сотрудничать в сфере цифровой трансформации региона

Правительство Саратовской области и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерения сторон осуществлять комплексное взаимодействие в производственной, научно-технической, инновационной сферах по реализации проектов цифровой трансформации городской среды и регионального управления, реализации проектов «Умный город», развития транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства с применением цифровых технологий.

Документ подписали заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Саратовской области Михаил Торгашин и Алексей Голубев, генеральный директор компании «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в РИР).

«Ключевая задача для нас – создание благоприятных, безопасных и комфортных условий для жизни граждан. Цифровизация и передовые технологические решения способны существенно улучшить повседневную жизнь. Данное соглашение позволит уже сегодня привлечь в регион лучшие практики цифровой трансформации для повышения конкурентоспособности Саратовской области, формирования эффективной системы государственного управления», – отметил Михаил Торгашин.

В частности, предусматривается возможность внедрения цифровых решений «Умный город» на основе подхода Lean Smart City. Стороны планируют реализацию совместных проектов в рамках Стратегии в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Саратовской области.

Также в соглашении говорится о возможности применения цифровых технологий для решения задач обеспечения комплексной экологической и общественной безопасности, систем гарантированного оповещения населения, в том числе внедрение городских систем видеонаблюдения, интеллектуальных систем противопожарной безопасности, комплексной системы экологического мониторинга.

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«Русатом инфраструктурные решения» уже давно ведет свою деятельность во многих городах, обеспечивая их жизнедеятельность, и обладает широкими компетенциями в сфере цифровизации городской среды, повышения эффективности муниципального и регионального управления, внедрения передовых технологий в работу жилищно-коммунального комплекса. Мы будем рады использовать свои передовые наработки и технологии в Саратовской области. Мы рассчитываем, что наша совместная работа с правительством региона создаст дополнительную основу для повышения качества жизни населения и дальнейшего развития области», – сказал Алексей Голубев.

Соглашение вступило в силу с момента его подписания и действует пять лет с возможностью пролонгации.