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«Росатом» открыл собственную демонстрационную лабораторию «Интернета вещей»

«Русатом инфраструктурные решения» («РИР», входит в госкорпорацию «Росатом») запустил демо-лабораторию на базе собственного ПО «Инфраструктурная IoT-платформа версия 1.3» в центральном офисе компании. Об этом CNews сообщили представители «Русатом инфраструктурные решения».

Посмотреть на отечественную IoT-платформу «вживую» может любой желающий по предварительной записи. Демо-лаборатория создана для того, чтобы еще на этапе обсуждения и планирования строительства получить представление о том, как будет выглядеть Автоматизированная система оперативного диспетчерского управления инженерным оборудованием на объекте в реальной жизни. Используя основные возможности «Инфраструктурной IoT-платформы» можно быстро и с минимальными затратами построить систему АСУТП любой сложности.

Аналитики «РИР» посчитали, что цифровая трансформация предприятий с использованием интернета вещей позволила в 2022 г. 41% организаций добиться снижения расходов в среднем на 17%. При этом 22% компаний смогли увеличить доходы в среднем на 35%. Срок окупаемости «Инфраструктурной IoT-платформы» составляет 1-1,5 года, а со второго года увеличивается интеграция с бизнес-процессами. «РИР» предлагает предприятиям обратить внимание на данное направление и ускорить собственную цифровую трансформацию. «Инфраструктурная IoT-платформа» закрывает принципиальные потребности при переходе с зарубежных продуктов, входит в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В решении реализован функционал SCADA/АСОДУ для диспетчеризации и управления инженерным оборудованием. Заложенная в «Инфраструктурную IoT-платформу» концепция модульности и принцип «конструктора» дает большое конкурентное преимущество по сравнению с другими аналогичными продуктами, присутствующими на российском рынке.

«Запуск демо-стенда позволяет представить нашим заказчикам и партнерам технологические решения для тщательного изучения. Наша платформа совместима с прикладным отечественным ПО. Новая версия ПО «Инфраструктурная Iot-платформа» собрала в себя разработки за последние несколько лет. Мы стремимся быть надежным технологическим партнером и приглашаем к сотрудничеству коллег по цеху, интеграторов. Функционал ПО «Инфраструктурная IoT-платформа» позволяет обеспечить автоматизацию и диспетчеризацию работы инженерных систем зданий в режиме реального времени, оперативно и верно принимать решения для предотвращения инцидентов и повышать эффективность работы служб эксплуатации и управления зданиями. В современных условиях это не просто важная, а необходимая поддержка», – сказал руководитель проектного офиса Управления зданиями и территориями Валентин Чубаров.

Аппаратная инфраструктура лаборатории создана на базе современного серверного и сетевого оборудования ведущих отечественных производителей. Эксплуатация решений на тестовой среде позволяет гарантировать совместимость с уже используемыми у заказчиков программно-аппаратными комплексами, внедрять ИТ-продукты в продуктивную среду с минимальными сроками без оказания влияния на действующие системы, снижать риски проекта.

Периметр безопасности лаборатории отвечает современным требованиям для надежного и защищенного моделирования инфраструктуры заказчика с возможностью пилотирования проектов с реальными данными. В основе работы «Инфраструктурной IoT-платформы» лежит единая информационная модель объекта, представляющая собой взаимоувязанную структурированную информацию об объекте и всех его инженерных системах. Эта модель в привязке к реальным данным с IoT-устройств является надежной основой для принятия решений на протяжении всего жизненного цикла объекта. Таким образом, все процессы эксплуатации управляются и контролируются в среде общих данных, т.е. один инструмент («Инфраструктурная IoT-платформа») позволяет хранить, управлять и визуализировать в удобном для человека виде всю информацию об эксплуатируемом объекте.


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На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

АО «Русатом инфраструктурные решения» – дивизион госкорпорации «Росатом», диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере ИТ, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации «Росатом», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности компании и теплосети расположены в 16 регионах России, включая объекты ПАО «Квадра», вошедшие в состав компании в 2022 г. Общая установленная электрическая мощность электростанций составляет более 4 ГВт, тепловая – около 20 тыс. Гкал/ч.

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