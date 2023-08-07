Платформа интернета вещей «Росатома» рассчитывает выбросы парниковых газов

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») разработал цифровой модуль экологического мониторинга. Он позволяет автоматизировать сбор и анализ различной информации по выбросам и при необходимости передавать в регулирующие органы. ИТ-решение предназначено для предприятий, которые на постоянной основе ведут экологический мониторинг, а также регулярно отчитываются об объемах выбросов парниковых газов.

Команда разработки запустила цифровой прототип по расчету выбросов парниковых газов (ПГ) на базе собственной инфраструктурной IoT-платформы – программного обеспечения для автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления. Разработана функциональность экологического мониторинга предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе и функциональность автоматизированного учета выбросов парниковых газов на предприятиях.

Программное обеспечение собирает актуальные данные с датчиков-газоанализаторов в режиме реального времени и выводит значения на автоматизированное рабочее место диспетчера (телеметрия, график, тренды). Кроме того, диспетчер, одним нажатием кнопки может получать сформированный в необходимом формате отчет по выбросам парниковых газов в автоматическом режиме. Данное ИТ-решение востребовано как на объектах, где необходим мониторинг выброса вредных веществ, так и для предприятий, отчитывающихся перед государством о выбросах парниковых газов.

Внедрение модуля экологического мониторинга позволяет компаниям и предприятиям проверять производственные процессы на соответствие экологическим стандартам, планировать использование более эффективных методов сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу. Верифицированные данные станут важным элементом в основе системы управления выбросами парниковых газов региона, реализации будущих климатических проектов, научных изысканий в климатической повестке.

«РИР уделяет пристальное внимание вопросам экологии и сохранения природы для будущих поколений. Компания накопила огромный опыт управления теплоэлектростанциями, имеет компетенции по реализации экологических проектов, в том числе с применением цифровых технологий», – отметила директор по направлению устойчивой развитие компании «Русатом Инфраструктурные решения» Ольга Головихина.

Бизнес-коммуникации в финансовых организациях: что изменилось за последний год бизнес-коммуникации

РИР также является аккредитованным органом по валидации и верификации выбросов парниковых газов в России. Одна из приоритетных задач экологической деятельности – снижение негативного воздействия производств на окружающую среду, в том числе снижение объемов выбросов в атмосферу. В то же время решения РИР в сфере цифровизации городской среды, ЖКХ и государственного управления применяются более чем в 100 городах России.

Для внедрения экологического мониторинга необходимо наличие установленных на объекте газоанализаторов, подключенных к ПО «Инфраструктурная IoT-платформа» с дополнительным модулем «экологический мониторинг». Специалисты РИР выполняют проект внедрения экологического мониторинга «под ключ» – от проектирования до сдачи в эксплуатацию.