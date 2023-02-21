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«Русатом Инфраструктурные решения» внедряет платформу «Умный город» в Туле

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Тулы разворачивают цифровые сервисы платформы «Умный город». Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан и автоматизацию системы управления ресурсами и сервисами города. Это первый город, который воспользовался возможностью и подключился к «умным» городам «Росатома» из облака, протестировал возможности платформы и планирует расширять сервисы.

РИР внедряет интегрированную цифровую платформу интеллектуального центра городского управления «Умный город Тула». Проект реализуется в рамках заключенного муниципального контракта между администрацией и АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в контур управления РИР). В соответствии с ним, компания внедрит модули, которые повысят качество управления городским хозяйством и скорость реакции на нештатные ситуации, создадут дополнительные возможности для развития диалога между жителями, бизнесом и властью.

«Стремительный рост информационных технологий меняет представление об идеальном городе. Тула не просто держит руку на пульсе, а использует все возможности для построения комплексной городской среды. Именно в Туле состоялось первое «облачное» развертывание платформы через портал rosatom.city», – сказал Сергей Кучин, директор по работе с регионами РИР.

Функциональность системы затрагивает различные сферы жизни города, позволяет жителям сообщать о проблемах города, получать информацию о работе городских служб, социальных учреждений. администрация же будет видеть обращения жителей, оперативно узнавать статистику. Например, через сервисы обратной связи горожане смогут принять участие в развитии города и ускорить решение городских проблем.

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Служебные модули «Умного города» позволят в режиме онлайн получать информацию о проведении земляных работ, территории обслуживания управляющих компаний, данные из ГИС ЖКХ. Закрытая часть предназначена для служебного использования уполномоченными сотрудниками в соответствии с зонами ответственности. Кроме того, в рамках проекта будет создана информационная панель главы города, где в режиме реального времени отражается основная информация о работе городских служб, основные проблемы и проводимые мероприятия.

Модуль «Учреждения» носит справочный характер. Модуль «Земляные работы» позволит сэкономить время на получение соответствующих разрешений. На интерактивной карте представлены все действующие выданные ордера, можно узнать сроки проведения работ и ответственных за них, убедиться в их законности или пожаловаться на «незаконные раскопки».

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