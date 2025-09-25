Разделы

Офис Плюс


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Подтверждена совместимость «Офис+» с «Ред ОС» 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Офис Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 914 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 140 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4703 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2130 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6851 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31406 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22152 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26701 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71045 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1196 1
Microsoft Office 3899 1
Linux OS 10665 1
Костина Виктория 19 1
Барановский Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153638 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54071 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9824 1
