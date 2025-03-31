«Ред ОС 8» портирована на одноплатный компьютер Repka Pi 4 Optimal

Специалисты компаний «Ред Софт» и НПО «Интеллект» успешно провели тестирование операционной системы «Ред ОС 8» на одноплатном компьютере модели Repka Pi 4 Optimal.

В рамках сотрудничества специалисты компании «Ред Софт» создали специализированную сборку «Ред ОС 8» для архитектуры aarch64, оптимизированную для использования на одноплатном компьютере Repka Pi 4 Optimal, разработанном и производимом НПО «Интеллект».

В ходе проведенного тестирования «Ред ОС 8» успешно прошла технические испытания, подтвердив полную совместимость с Repka Pi 4 Optimal. В результате подписан двусторонний сертификат совместимости.

Использование Repka Pi 4 Optimal с операционной системой «Ред ОС 8» предоставляет пользователям широкий спектр возможностей благодаря малым размерам устройства и низкому энергопотреблению. Данное решение может применяться в различных сферах, таких как промышленная автоматика, робототехника и образование.

Repka Pi 4 Optimal умеет взаимодействовать с различными устройствами через интерфейсы — с встраиваемыми системами сбора данных, управления и передачи информации. В сочетании с операционной системой «Ред ОС 8», Repka Pi 4 Optimal становится надежным инструментом для реализации различных проектов.

«Ред ОС 8» представляет собой современную операционную систему, разработанную с учетом потребностей российских предприятий. Она обеспечивает высокий уровень безопасности и предлагает гибкий пользовательский интерфейс. Продукт совместим с обширным каталогом оборудования и программного обеспечения от отечественных разработчиков. В «Ред ОС 8» особое внимание уделено удобству администрирования и возможностям эффективного управления корпоративной инфраструктурой.

Repka Pi 4 Optimal — одноплатный компьютер для замены Raspberry Pi 4. Построен на процессоре ARM архитектуры. Применяется для построения АСУ, робототехники, систем IoT, работы нейронных сетей, в образовательных целях и решения других задач. Имеет широкий набор интерфейсов, в том числе промышленных, что позволяет подключать разнообразные периферийные устройства. Имеет возможность подключения внешних SSD и HDD накопителей через специальную плату расширения. Подходят любые платы расширения «шилды» от Raspberry Pi 5.

Образ «Ред ОС 8» и инструкция по его установке на Repka Pi 4 Optimal опубликованы на сайте «Ред ОС».

«Мы продолжаем расширять список оборудования, совместимого с операционной системой «Ред ОС». Совместимость с Repka Pi 4 Optimal открывает новые возможности для использования «Ред ОС» в творческих, инженерных и учебных проектах», — сказала Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

«Мы продолжаем развивать линейку одноплатных компьютеров Repka Pi, совместимые с операционной системой Ред ОС для образования и автоматизации в промышленности», — сказал Анатолий Рябов, директор НПО «Интеллект».